Роспотребнадзор: Зараженных коронавирусом в Москве нет

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о первом случае обнаружения 2019-nCoV в Москве. Как рассказали в Роспотребнадзоре, в инфекционную больницу направляются пациенты с симптомами острой вирусной инфекции.

Всем поступившим с проявлениями ОРВИ гражданам, которые имели контакт с гражданами КНР в последние две недели или побывали в Поднебесной в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса. Но ни у одного пациента в столице коронавирус не обнаружен.

Ранее в соцсетях была опубликована информация, что в одной из инфекционных больниц Москвы у пациента выявлен коронавирус. В этой же больнице находятся несколько человек с подозрением на короновирус.