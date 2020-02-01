Президент Казахстана заявил о символичности визита премьер-министра РФ

Визит главы правительства РФ Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и Россией в рамках ЕАЭС, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - отметил Токаев.

В беседе президент Казахстана поздравил российского премьера с назначением на высокую должность и пожелал успехов на благо России, подтвердил также прибытие в Москву на День Победы.

Ранее состоялась встреча между премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Стороны отметили, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран, а также межрегиональные связи развиваются динамично.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках своей первой заграничной командировки в качестве премьер-министра принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме "Цифровое будущее глобальной экономики" в Казахстане.