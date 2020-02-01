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01.02.2020 21:33
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о передвижном автоклубе

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Сегодня суббота, а это значит, что Ульяновский автомобильный завод вновь вспомнил о своих уникальных разработках.

На этот раз речь зашла о первом поколении "Кубанцев". Это пассажирские авто У1А и автоклубы У1К. Они появились в 1967-м и имели кузов автобусного типа. Прошло почти 20 лет, и в 1986-м была создана новая разновидность. Версия с отдельным грузопассажирским модулем получила индекс Т12.02 и выпускалась вплоть до 1995-го.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Немного ранее, в 1992-м, завершилось и производство серии У1. На смену ей пришли микроавтобусы и пикапы ТСК2 - загадочная аббревиатура расшифровывается как "транспортное средство культуры". Новые модели отличались увеличенной высотой крыши и более широким кузовом.

Ранее сегодня "РГ" сообщила о том, что очередной патент на "Русский Прадо" появился в базе Федерального института промышленной собственности. На этот раз опубликованы изображения решётки радиатора, которая предсказуемо получила иной дизайн.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Изначально предполагалось, что производство "Русского Прадо" стартует до конца 2020 года. Однако уже официально объявлено, что в 2020 году новая машина не появится. В лучшем случае ее выпуск организуют в конце 2021 года.

Компания также рассказала о больших успехах за границей. Общий объем экспортных продаж УАЗа в 2019 году достиг 5720 машин. На дальнее зарубежье пришлось 1230 автомобилей (712 штук в 2018-м). На СНГ и ближнее зарубежье - 4490 автомобилей (3730 штук в 2018-м).

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#УАЗ