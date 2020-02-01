УАЗ вспомнил о передвижном автоклубе

Сегодня суббота, а это значит, что Ульяновский автомобильный завод вновь вспомнил о своих уникальных разработках.

На этот раз речь зашла о первом поколении "Кубанцев". Это пассажирские авто У1А и автоклубы У1К. Они появились в 1967-м и имели кузов автобусного типа. Прошло почти 20 лет, и в 1986-м была создана новая разновидность. Версия с отдельным грузопассажирским модулем получила индекс Т12.02 и выпускалась вплоть до 1995-го.

Немного ранее, в 1992-м, завершилось и производство серии У1. На смену ей пришли микроавтобусы и пикапы ТСК2 - загадочная аббревиатура расшифровывается как "транспортное средство культуры". Новые модели отличались увеличенной высотой крыши и более широким кузовом.

Ранее сегодня "РГ" сообщила о том, что очередной патент на "Русский Прадо" появился в базе Федерального института промышленной собственности. На этот раз опубликованы изображения решётки радиатора, которая предсказуемо получила иной дизайн.

Изначально предполагалось, что производство "Русского Прадо" стартует до конца 2020 года. Однако уже официально объявлено, что в 2020 году новая машина не появится. В лучшем случае ее выпуск организуют в конце 2021 года.

Компания также рассказала о больших успехах за границей. Общий объем экспортных продаж УАЗа в 2019 году достиг 5720 машин. На дальнее зарубежье пришлось 1230 автомобилей (712 штук в 2018-м). На СНГ и ближнее зарубежье - 4490 автомобилей (3730 штук в 2018-м).