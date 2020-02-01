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01.02.2020 17:17
Рубрика: Российский автопром

Рассекречен дизайн решетки "Русского Прадо" от УАЗа

Текст: Константин Руссов
Фото: ФИПС Фото: ФИПС
Фото: ФИПС

Очередной патент на "Русский Прадо" появился в базе Федерального института промышленной собственности. На этот раз опубликованы изображения решётки радиатора, которая предсказуемо получила иной дизайн.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Таким образом, на данный момент есть три основных элемента, формирующих облик автомобиля: головная оптика, решётка радиатора и капот.

Из бамперной группы пока понимание есть только по "корме", благодаря которой становится ясно, что задние крылья, как и передние, будут не такими, как на текущей версии УАЗ "Патриот".

"Русский Прадо" планируют представить во второй половине 2021 года. Официально заявлено, что моторная гамма пополнится за счёт турбированного двигателя в двух вариантах форсировки.

Цена на новый внедорожник, по словам генерального директора ООО "УАЗ" Адиля Ширинова, будет примерно на 5-8% выше, чем на нынешний "Патриот".

Примерно так будет выглядеть передняя часть нового УАЗ "Патриот". Фото: Константин Руссов на основе фото из базы ФИПС
#УАЗ