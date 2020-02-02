Количество умерших от коронавируса превысило 300 человек

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй - 9074 человек. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6 процента - в тяжелой (у 2110 пациентов).

Ранее Главный государственный санитарный врач России Анна Попова отмечала, что хотя вирус продолжает распространяться, но это стандартная ситуация: благодаря появлению тестов эпидемилоги идентифицируют больше случаев заражения именно коронавирусом среди всех, имеющих гриппоподобные симптомы.

Кроме того, осторожный оптимизм, по ее словам, вызывает факт уменьшение темпов прироста заболевших: еще несколько дней назад ежедневный прирост превышал 50 процентов, сейчас он снизился до 20 процентов. Летальность остается на уровне 2 процентов.

На данный момент подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах: Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания.

В России оперативный штаб по противодействию распространения инфекции, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова, принял в прошлую пятницу дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Как уже сообщала "РГ", фактически закрыта сухопутная граница с Китаем в пяти Дальневосточных регионах, а также граница с Монголией - для китайских граждан.

Введены беспрецедентные меры по карантину: изоляции на 14 дней под пристальным наблюдением медиков подлежат въезжающие в страну граждане Китая, имеющие вид на жительство в России, а также эвакуируемые из провинции Хубэй россияне. Кроме того, эпидслужбы изолируют всех аиапассажиров, у которых при досмотре в аэропортах обнаруживаются признаки недомогания.

Роспотребнадзор выпустил в субботу сразу два нормативных документа, в которых четко прописан алгоритм действий медицинского персонала в случаях появления пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Губернаторам предложено подготовить медицинские и санаторно-курортные организации к приему граждан, подлежащих карантину. Кроме того, определен порядок действий медиков по госпитализации "подозрительных" пациентов, лабораторной диагностике и лечению.

Кроме того, Роспотребнадзором внесен в правительство Российской Федерации проект Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В дополнение к продлению каникул для китайских студентов решено также через организацию малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" , Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату России обратиться к предпринимателям, у которых работают граждане Китая. Тем китайским работникам, которые уехали на новогодние праздники на родину, рекомендуется продлить время отпуска "до особого распоряжения".