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02.02.2020 05:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

Текст: Артем Красиков

Во всех районах Приморского края, где есть переход через русско-китайскую границу, организуют пункты временного размещения людей. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
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"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.

Напомним, что в России зафиксированы два случая заболеваемости коронавирусом. Один из них - в Забайкальском крае. Житель КНР госпитализирован и изолирован, он уже выздоравливает.

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