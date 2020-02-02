В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

Во всех районах Приморского края, где есть переход через русско-китайскую границу, организуют пункты временного размещения людей. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.

Напомним, что в России зафиксированы два случая заболеваемости коронавирусом. Один из них - в Забайкальском крае. Житель КНР госпитализирован и изолирован, он уже выздоравливает.