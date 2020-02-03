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03.02.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о планах на будущее

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi.

Альянс, объединяющий трех крупнейших автопроизводителей, озвучил перспективы развития. Новая концепция была одобрена на заседании операционного совета в Иокогаме. Руководители Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили, что Альянс необходим для стратегического роста и повышения конкурентоспособности каждой компании.

Фото: iStock
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Как уточняется в официальном сообщении, сотрудничество будет основано на использовании сильных сторон каждого партнера. Главная цель - укрепить лидерство, в том числе, в представленных на рынке продуктах и новых технологиях. Каждая из трех компаний сфокусируется на работе в определенном регионе: Nissan - в Китае, Renault - в Европе, Mitsubishi - в Юго-Восточной Азии и займется разработкой ключевой технологии, которая затем будет распространена на партнеров Альянса. Это будет касаться платформ, трансмиссий и прочего.

Также решено, что на базе Renault Trafic разработают новый фургон Mitsubishi. Автомобиль начнут производить на предприятии в Сандувилле (Франции), а продаваться он будет в странах Океании.

Фото: пресс-служба Renault
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В мае нынешнего года Альянс обнародует среднесрочные стратегические планы трех компаний. Операционный совет, состоящий из руководителя и председателя, либо главного исполнительного директора каждой из трех компаний, будет активно взаимодействовать с советами директоров Renault, Nissan и Mitsubishi Motors. Уточняется, что такой подход позволит максимизировать сотрудничество в рамках Альянса, сохраняя при этом индивидуальность и независимость каждого автопроизводителя.

Ранее Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi. Такую возможность связывали с многолетним напряжением и кризисом из-за дела бывшего главы альянса Карлоса Гона.

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#Renault #Nissan #Mitsubishi