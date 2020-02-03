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03.02.2020 09:53
Рубрика: Спорт

Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин раскрыл свою зарплату в санкт-петербургском футбольном клубе. По его словам, она меньше, чем цифра, названная ранее спортивным журналистом Василием Уткиным.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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На прошлой неделе Уткин сообщил, что официальная зарплата игрока в команде составляет 20 тысяч рублей в месяц. Согласно его данным, именно на таких условиях 28-летний Кокорин продлил контракт с "Зенитом" незадолго до выхода по УДО из колонии в Белгородской области 17 сентября 2019 года.

В эфире программы "Фетисов" на телеканале "Звезда" Кокорин признался, что речь идет о меньшей сумме. "По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул", - сказал форвард.

В настоящее время Кокорин находится на сборе со второй командой "Зенита-2", куда он был отправлен по решению руководства "сине-бело-голубых" из-за отказа переходить в "Сочи" на правах аренды.

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