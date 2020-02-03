В Забайкалье медицинские маски подорожали почти в 10 раз

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил установить особый контроль за наличием лекарств и необходимых медицинских средств. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

"Получен ряд рекомендаций от федерального центра: краевому минздраву необходимо провести качественный мониторинг наличия препаратов, медсредств. Федеральная антимонопольная служба должна установить контроль за ценами в аптеках. У нас есть сведения, что вчера маски стоили один рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей", - сказала заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова.

Власти Забайкалья совместно с аптечными сетями решают вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с ажиотажным спросом на них, который вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса. При этом дефицита противовирусных лекарств в субъекте нет.

Ранее сообщалось, что в Чите за последнюю неделю распродали трехгодичные запасы медицинских масок.

При этом специалисты подчеркивают, что маски - не единственная из мер профилактики. Помимо их использования, гражданам рекомендуется как можно чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений и поверхностей с максимальной частотой, регулярно проветривать, избегать контакта с заболевшими людьми и мест массового скопления людей.

Напомним, что в Забайкальском крае у гражданина КНР обнаружен коронавирус. Он госпитализирован в Забайкальскую краевую инфекционную больницу. После его жалобы в СМИ о плохих условиях содержания, врачи рассказали о том, как проходит лечение.