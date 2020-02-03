Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем

С нового года универсал Skoda Octavia предлагается в России только с одним двигателем - это мотор 1.4 TSI (150 л.с.), который идет в паре с семиступенчатым "роботом" DSG. Это показал мониторинг "РГ".

Для заказа доступны только две комплектации - Ambition и Style. За первую надо отдать 1 938 000 рублей, за вторую - 2 051 000 рублей. В конце 2019 года Octavia Combi продавалась от 1 502 000 рублей (тогда был выбор из трех силовых агрегатов). Теперь же универсал, который поставляется к нам из Чехии, существенно подорожал, что сделает его штучным товаром.

За эти деньги, например, можно купить Skoda Kodiaq в версии Ambition с мотором 1.4 TSI и полным приводом (1 956 000 рублей). Или чуть добавить и взять автомобиль в комплектации Style за 2 079 000 рублей. Да и с объемом багажника у кроссовера все в порядке: 650 литров против 588 литров у Octavia Combi.

Напомним, Octavia в кузове лифтбек продается у нас от 1 119 000 рублей, топовая версия стоит 1 578 000 рублей. В прошлом году чехи реализовали в России 27 161 Octavia. Модель четвертого поколения появится в нашей стране четвертом квартале.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что вместе с лифтбеком в Нижнем Новгороде могут наладить сборку и универсала, что, конечно, помогло бы сбить столь заоблачные цены на Combi, но в самой Skoda "РГ" эту информацию не подтвердили.

Сейчас все силы компании брошены на вывод на наш рынок Karoq. После чего чехи будут думать о Rapid, а в самом конце года дело дойдет и до Octavia.