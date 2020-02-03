Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки"

На YouTube опубликовал первый трейлер нового мини-сериала канала HBO "Заговор против Америки" (The Plot Against America) - с номинанткой "Оскара" Вайноной Райдер и Джоном Туртурро.

У руля проекта - создатель культовой "Прослушки" (а также "Двойки" и многого другого) Дэвид Саймон. В основе - одноименный роман Филипа Рота.

Сюжет следующий: альтернативная история США - на выборах 1940 года президентом страны стал не Рузвельт, а летчик Чарльз Линдберг, национальный герой, симпатизирующий Германии и Гитлеру. Со всеми вытекающими.

Что мы наблюдаем глазами еврейской семьи из Нью-Джерси - всё это погружение Америки в фашизм и антисемитизм.

В других ролях - Зои Казан ("Что знает Оливия?"), Бен Коул ("Восьмое чувство", "Хэппи"), Энтони Бойл ("Игра престолов", "Патрик Мелроуз"), Джоанна Грисе ("Удивительная миссис Мейзел").

Премьера первого сезона из восьми серий - 16 марта.