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Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки"

Новости
    03.02.2020, 13:29
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movie Coverage Фото: youtube.com/ Movie Coverage
Фото: youtube.com/ Movie Coverage

На YouTube опубликовал первый трейлер нового мини-сериала канала HBO "Заговор против Америки" (The Plot Against America) - с номинанткой "Оскара" Вайноной Райдер и Джоном Туртурро.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом

У руля проекта - создатель культовой "Прослушки" (а также "Двойки" и многого другого) Дэвид Саймон. В основе - одноименный роман Филипа Рота.

Сюжет следующий: альтернативная история США - на выборах 1940 года президентом страны стал не Рузвельт, а летчик Чарльз Линдберг, национальный герой, симпатизирующий Германии и Гитлеру. Со всеми вытекающими.

Что мы наблюдаем глазами еврейской семьи из Нью-Джерси - всё это погружение Америки в фашизм и антисемитизм.

В других ролях - Зои Казан ("Что знает Оливия?"), Бен Коул ("Восьмое чувство", "Хэппи"), Энтони Бойл ("Игра престолов", "Патрик Мелроуз"), Джоанна Грисе ("Удивительная миссис Мейзел").

Премьера первого сезона из восьми серий - 16 марта.

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