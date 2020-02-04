Илья Кутепов: Вместе с Ребровым многое в "Спартаке" повидали

В катарской Дохе продолжается представительный товарищеский турнир с участием ведущих клубов российской премьер-лиге. Матч с самой громкой афишей пройдет на стадионе "Эспайр-центра" завтра: в столичном дерби встретятся "Спартак" и "Локомотив".

Илья Кутепов надеется, что в официальных матчах сможет играть уже без маски. Фото: РИА Новости

Железнодорожники в первом матче по пенальти уступили сербскому "Партизану", а "Спартак" был сильнее "Ростова". В стартовом составе "красно-белых" среди прочих нашлось место и одному из героев чемпионата мира-2018 защитнику Илье Кутепову, который в последнее время больше боролся с травмами, чем играл. К слову, поле Илья вышел в маске: ее игрок вынужден носить после того, как в сентябрьском матче против "Уфы" получил перелом носа. С этого и начался наш разговор на следующий день после игры.

Матч против "Ростова" вы провели в маске. Это для психологического комфорта или просто вам пока нельзя ее снимать?

Илья Кутепов: Я был на обследовании после первого сбора в Абу-Даби. Мне сделали компьютерную томографию и сказали, что при жестком контакте есть риски повторного повреждения. Сейчас для перестраховки придется провести товарищеские матчи в маске.

Какие-то сроки все же обрисованы?

Илья Кутепов: Мы договорились, что первый официальный матч весенней части сезона я проведу уже без маски.

То есть, психологически сами готовы без нее играть?

Илья Кутепов: Я провел первый сбор без маски. Сам хочу ее снять. Но если есть риск, лучше потерпеть.

А если ударить по ней локтем? Она точно защитит?

Илья Кутепов: Она очень хорошо защищает. На 99,9 процентов.

Молодежи стало проще

"Спартак" привез на сбор много молодежи. Некоторые из этих ребят уже успели сыграть на турнире. Как они тебе?

Илья Кутепов: Парни хорошо сыграли, я считаю. Они и первый сбор хорошо провели. Наравне со всеми. Сейчас отлично работают, мы им спуску не даем. Все в их ногах, головах. Мы будем только рады, если молодые ребята будут пополнять основную команду.

В смысле, не даете спуску?

Илья Кутепов: Это наша внутренняя кухня. Иногда бывает, если люди заигрываются, надо их взбодрить. Бывают моменты, когда нужно отдать пас, а человек начинает возиться с мячом. Тогда приходится приводить в чувство.

Какие они вообще из себя? Обращаются по имени-отчеству?

Илья Кутепов: Нет-нет, такого у нас нет. Ребята все скромные, воспитанные. Адекватные. Нет таких, кто пытался бы себя выделить, покрасоваться.

Если сравнивать с вашим поколением, они сильно от вас отличаются?

Илья Кутепов: Если сравнивать с моим поколением, тогда атмосфера в команде была другая. Отношения между молодыми игроками и более возрастными были другими. Сейчас все гораздо лояльнее. Сегодня у молодых футболистов попроще время, чем у нас.

Кто в команде главные "пихатели"?

Илья Кутепов: Ну главных "пихателей" у нас нет. Стараемся не выделяться в этом смысле, каждый по чуть-чуть. Вообще "пихать" у нас не принято.

На фоне омоложения команды чувствуете себя старожилом, ветераном?

Илья Кутепов: Думаю, что нет. Ветеранов - вообще не знаю, обидное это слово или нет - у нас два: Ребров и Ещенко. А вообще не знаю. Наверное, если так можно сказать, мы составляем костяк, который сохранился после смены поколений очень большой группы игроков. Мы тут с Артемом Ребровым как раз недавно вспоминали, что я пришел в "Спартак" чуть позже него. Вместе мы многое тут повидали.

Вы как-то рассказывали, что заставляли Артема кричать на себя во время матчей…

Илья Кутепов: Скорее, заставлял командовать и подсказывать. Для защитника это вообще важный момент. Когда ты устаешь, теряешь концентрацию, кто видит поле так же хорошо, как ты? Конечно, вратарь. Он обязательно должен подсказывать, как бы заставляя тебя преодолевать эту усталость.

Вашего ныне основного вратаря 21-летнего Александра Максименко сложно было заставить?

Илья Кутепов: С Сашей у нас другие сложились отношения. Когда я начинал играть, у нас с Ребровым были разные статусы. А с Сашей у нас не такое официальное общение, которое было поначалу с Артемом.

Соболева встретил на Мальдивах

"Спартак" оформил один из главных трансферов зимы, подписав из "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева. Дайте ему характеристику как защитник.

Илья Кутепов: Мощный, цепкий, техничный. И надеюсь, будет у нас очень забивным. Видел то, что он может, и, надеюсь, Саша поможет во второй части сезона выйти нам из того положения, которое не устраивает ни нас, ни руководство клуба, ни болельщиков. Дай бог, чтобы он скорее адаптировался и начал приносить пользу.

По-человечески он уже успел произвести какое-то впечатление?

Илья Кутепов: Пока он еще скромно и немного отделено ото всех держится. Но у всех сроки адаптация разные. Кто-то быстрее вливается в коллектив, кто-то дольше. У кого-то это вообще не получается. Надеемся, что у Саши этот процесс пройдет быстро, и он начнет забивать уже с первых матчей.

"Спартак" не лучшим образом провел первую часть сезона. Зимой удалось от этого абстрагироваться?

Илья Кутепов: Скажем так, мы не то что бы забываем. То, что было, это история. В наших силах лишь изменить конечный результат. И мы должны его изменить. Опираться на прошлые игры неправильно даже с точки зрения психологии: это будет тянуть туда, назад. А потом у нас есть прекрасный шанс все изменить. Есть матчи в чемпионате России, есть Кубок, который мы очень хотим выиграть. Поэтому не вижу смысла оглядываться в прошлое.

Кстати, где отдыхали?

Илья Кутепов: Мы летали всей семьей с родителями на Мальдивы. Там тепло, спокойно. Мне нравится, что там очень тихо, полнейший релакс. Никакого шума, движения вокруг. Можно поваляться, поспать. Самое настоящее восстановление.

Такое ощущение, что там вся наша премьер-лига отдыхает.

Илья Кутепов: Много футболистов, да. С тем же Сашей Соболевым мы пересекались на зимнем отдыхе. Со многими игроками встретился, да. И это даже если только говорить непосредственно об отдыхе, а не о встречах в самолете, в аэропорту.

В футбол на Мальдивах играли?

Илья Кутепов: Нет. Первые 10-12 дней по рекомендации наших тренеров должен был быть полный покой, чтобы организм полностью восстановился. Никаких физических нагрузок, ничего. А вот после двух недель можно было начинать готовиться по индивидуальной программе.

Лига чемпионов еще реальна

Весеннюю часть чемпионата вы начнете на десятом месте всего в трех очках от переходной зоны. Это давит?

Илья Кутепов: Результат всегда давит. Как на последних, так и на тех, кто впереди. Но надо идти от игры к игре, набирать очки, и тогда все исправится само собой. У нас нет такого: вот есть десять матчей, их все надо выиграть. Я считаю, это неправильно. Надо идти шаг за шагом.

Тедеско на эту тему какие-то мотивирующие беседы проводит?

Илья Кутепов: У него все мотивирующее. С ним ты всегда заряжен.

Прямо как когда-то было при Массимо Каррере?

Илья Кутепов: Нет, не стал бы их сравнивать. Два абсолютно разных человека.

Как считаете, "Спартаку" все еще по силам зацепиться за Лигу чемпионов, или надо быть реалистами и сосредоточиться на попадание в Лигу Европы?

Илья Кутепов: Вообще я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет.

В последнее время много говорилось о том, чей "Спартак". Был "Спартак" Дмитрия Аленичева, Карреры, Олега Кононова. Уже можно сказать, что это "Спартак" Тедеско?

Илья Кутепов: Я думаю, что он стал "Спартаком" Тедеско с первого дня, когда тот подписал контракт. С момента подписания трудового договора команда стала его. Понятно, кардинальных изменений он не внес, да и по ходу сезона это сделать было невозможно. Но с того момента, как он провел первую тренировку, все - это его команда. Я так считаю.

Вы говорили, что поначалу Тедеско подстраивался под игроков. Наступил ли тот момент, когда игроки стали подстраиваться под него?

Илья Кутепов: Да. Как я и говорил, сначала он, скажем так, более лояльно относился к нам. Потому что повторюсь, по ходу сезона очень тяжело что-то конкретно перестраивать. А сейчас уже мы подстраиваемся под его требования, под его видение игры. Он пытается раскрыть лучшие качества игрока. Но в голову к тренеру не залезешь, там очень много мыслей. Но нам и не надо туда. Это его работа, и я считаю, что он с ней справляется.

До прихода Тедеско в "Спартак", что-то о нем знали?

Илья Кутепов: Не сказать, что я вдавался в подробности. Но слышал, что есть такой специалист. Прогремел в "Шальке". Было очень приятно узнать, что он станет нашим тренером. Человек с репутацией, амбициозный, молодой. Что нам еще нужно?

Слово "депрессия" придумали

Непростые времена пришлось пережить не только "Спартаку", но и вам лично. Травмы одна за другой, море пропущенных матчей. Это был тот самый момент, когда нужно было следовать вашему же девизу "Оставаться спокойным, даже если все вокруг рушиться"?

Илья Кутепов: Да, в точку. Тот год я не считаю, а в этом операция была в апреле. Рецидив с паховыми кольцами. И вот недавно был надрыв мышцы задней поверхности бедра. Ну а переломанный нос - это царапина. С ней играть можно.

Помнится, вы приехали в сборную, и медицинский штаб заявил, что несколько матчей перед этим в клубе вы провели через боль. Как такое стало возможным? Вы скрывали боль, или так решили врачи "Спартака"?

Илья Кутепов: Был сложный момент. Травма не давала о себе знать так явно, как это было в сборной. Возможно, несколько матчей перед этим как раз и усугубили повреждение. А до этого врачи просто не сумели бы диагностировать травму. Понимаете, у футболиста не бывает так, чтобы ничего не болело. Ну, быть может, за исключением тех самых первых десяти дней отпуска (смеется).

Самая большая боль, через которую вам приходилось играть?

Илья Кутепов: Ну, наверное, сломанный нос. Остальные травмы, которые я получал, были несовместимы с дальнейшей игрой. С той же надорванной мышцей ты просто не можешь играть дальше. Так что да, нос. Мне ведь его сломали еще и в самом начале матча. Потом как мы узнали после обследования, там был множественный перелом всего, чего только можно. И мне очень повезло, что попали немного выше: можно было зацепить глаз, и тогда пришлось бы делать серьезную пластику лица.

Сразу поняли, что нос сломан?

Илья Кутепов: Сто процентов.

Разве допустимо вообще играть с таким повреждением?

Илья Кутепов: А тогда даже не было мысли попросить замену. О том, что нос сломан, мне сказали доктора. Но я даже не думал уходить с поля. Спросили "играть можешь?" Да, могу. "Тогда вперед".

Депрессии, пока вы лечились, не подступали?

Илья Кутепов: Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано. Бывает, что случаются в жизни тяжелые моменты. Но из всего можно найти выход. Нужно просто делать выход на более положительных вещах. У человека - депрессия. Но у тебя же есть семья, друзья, дети. Много хороших моментов. Поэтому я слово "депрессия" не признаю.

Вы еще говорили, что не знаете, что такое отчаяние.

Илья Кутепов: Бывают схожие чувства. Надеюсь, отчаяния никогда не испытаю.

Схожие чувства отчего появляются?

Илья Кутепов: От одномоментного расстройства. От осознания бессилия, что ты ничего не можешь изменить.

А быть свидетелем отчаяния вам не приходилось?

Илья Кутепов: Нет.

Когда вы получили свою последнюю травму, то написали в своем Instagram. "Нам Бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нем и мы его обязательно пройдем, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни". Это цитата?

Илья Кутепов: Это цитата. Из одной книги. Есть у меня один знакомый в Instagram. Он сильно верующий человек. У него можно много таких фраз найти. Взял у него.

Часто интересуются, откуда вы берете свои статусы?

Илья Кутепов: Честно, вы первый. Обычно никто не спрашивает, откуда, как, почему.

Не обидно?

Илья Кутепов: У меня есть круг людей, которые знают и понимают, почему и про что я пишу. Мне важно, чтобы они это видели, и они это знали. Если кто-то из тех, кто не входит в этот узких круг прочитает и поймет, ради бога, я буду только счастлив.

"Спартак" лучше "Сельты"

В августе проходила информация, что вами интересуются клубы Российской премьер-лиги и из Турции. А еще, что вы можете покинуть "Спартак" зимой, если не сумеете выиграть конкуренцию в составе.

Илья Кутепов: Насчет премьер-лиги точно не знаю. Что касается Турции, это правда. Но для уточнения всех подробностей, лучше обратиться к моему агенту.

То есть клуб не назовете?

Илья Кутепов: Нет, потому что сам до конца не знал. Да и задача у меня была другая: сконцентрироваться на собственной игре, физической форме.

А что по поводу гипотетического ухода?

Илья Кутепов: Сейчас сложно говорить. Вроде я играю, меня все устраивает. Сейчас такую ситуацию даже не могу себе представить.

А вообще, как насчет ухода в другой клуб премьер-лиги?

Илья Кутепов: На данный момент ни в коем случае.

На прошлой неделе о переходе в испанскую "Сельту" объявил форвард "Локомотива" Федор Смолов. Как отнеслись к этому шагу?

Илья Кутепов: Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к "Сельте". Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что "Спартак" в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в "Спартаке" все устраивает.

А если позвал бы "Милан", за который вы болеете с детства?

Илья Кутепов: Провокационный вопрос. Не могу после таких слов о "Спартаке" сразу о "Милане" (смеется).

У "Милана" громкое имя, но нынче скромные результаты. Что для вас было бы важнее, если бы итальянцы все-таки позвали к себе?

Илья Кутепов: Пришлось бы подумать. Вряд ли бы поступило предложение с ультиматумом дать ответ на следующий день.

Ритуал с "Российской газетой"

Массимо Каррера, с которым "Спартак" выиграл первое за 17 лет чемпионство, долго не мог найти новое место работы. Удивлены?

Илья Кутепов: Не сказать, что удивлен или не удивлен. Даже топовые тренеры после увольнения не всегда сразу находят себе работу. Это судьба Карреры, у него так вышло. Надеюсь, что все у него пойдет в гору.

Не так давно переводчик Карреры заявил, что вы при всех жаловались на занятиях тренера по физподготовке Карреры.

Илья Кутепов: Я даже не могу представить, как это происходило. Что я бросаю штангу и бегу что-то ему выговаривать? Мне кажется, тут какая-то дезинформация.

Самая большая несправедливость, которую о вас писали?

Илья Кутепов: Не знаю. Спортивные издания я вообще не читаю. Мне спорта в моей жизни хватает. У меня дома только "Российская газета", которую я выписываю (улыбается). Прочитать что-то в интернете? Мне иногда говорят: "А вот читал, что написали на "чемпионате"? А я не знаю, что ответить, потому что не заходил туда несколько лет. На таких сайтах столько информации правдивой и не очень, что ты уже не понимаешь, что из этого на самом деле - правда. Поэтому я решил для себя, что не буду в этом всем участвовать. А вот "Российскую газету" стараюсь регулярно с утра прочитать. Это уже как ритуал утренний. Сесть с чашкой кофе, прочитать газету и вперед на тренировку.

Вторую команду "Спартака" возглавил Роман Пилипчук, который был правой рукой Карреры в чемпионском сезоне, а потом некоторое время был вне клуба. Круто, что он вернулся?

Илья Кутепов: Круто. Надеюсь, что у Романа Михайловича все пойдет только вверх.

Уже поздравили его?

Илья Кутепов: Хочу сделать это лично. Надеюсь, после сборов это получится.

Почему не получилось у последнего тренера перед Тедеско - Олега Кононова?

Илья Кутепов: Не знаю. Стечение всех обстоятельств. У него вроде получилось в "Краснодаре", в Туле он хорошо работал. Но бывает же, что футболист попал не в свою команду. Так и у тренеров, наверное. Нормальная ситуация. Ничего удивительного.

Мне не дает покоя тот момент, когда он после одного матча публично раскритиковал действия 21-летнего вратаря команды. Мол, из-за его ошибок "Спартак" проиграл. Как ребята к этому отнеслись?

Илья Кутепов: Каждый тренер, да и человек сам несет ответственность за свои поступки. Может быть, тогда у него сыграли какие-то эмоции. Но опять же, это не повлияло на то, что Саша продолжил играть. Может, это был всплеск на фоне результата.

А если бы тренер публично стал критиковать вас?

Илья Кутепов: Он имеет такое право. А дальше надо было бы смотреть, во что это вылилось бы.

В долг брал только у банка

Вы добрый человек?

Илья Кутепов: Да, наверное.

Ваш бывший одноклубник Владимир Обухов рассказывал, что брал у вас в долг 200 тысяч рублей.

Илья Кутепов: Вову я знаю очень давно. Мы вместе в дубле начинали, прошли вместе огонь-воду и медные трубы. Не вижу в этом ничего такого. Если у человека, которого ты хорошо знаешь, какие-то трудности, и он просит тебя помочь, то почему бы нет, если у тебя есть такая возможность. Это нормально.

А вообще легко отдаете в долг?

Илья Кутепов: Я отдаю, но обычно тем людям, в которых я уверен. Просто отдать деньги человеку… не знаю. Если только он не стоит на краю жизни и смерти. И то это не считается, это просто помощь. А так, не скажу, что отдаю в долг, отрывая от сердца.

200 тысяч рублей - самая большая сумма, которую отдавали в долг?

Илья Кутепов: Бывало и больше.

А сами в долг брали?

Илья Кутепов: Только у банка. Называется кредит. У людей старался не брать. Всегда все старался покупать сам. Если денег не хватает, значит, мне этого не надо.

Вы доверчивый человек?

Илья Кутепов: В большей степени, да.

Приходилось из-за этого страдать?

Илья Кутепов: Скажем так, по юности ошибался в людях.

Сейчас лучше в них разбираетесь?

Илья Кутепов: Сейчас не пускаю людей в близкое окружение. Со всеми общаюсь, но без тесного контакта.

Вы говорили, что если бы не футбол, то могли бы заниматься смешанными единоборствами.

Илья Кутепов: Другого варианта не было. Старший брат ими занимался.

Пришлось бы бить людей.

Илья Кутепов: Зато мог бы ходить выбивать долги. Но, наверное, тогда я бы уже не был добрым.

Вы честный человек?

Илья Кутепов: Не ко мне вопрос.

Часто вам приходится недоговаривать?

Илья Кутепов: Опять же, тут как посмотреть. Считаю, что лучше иногда не говорить, чем сразу рубануть правду и погубить человека или ситуацию.