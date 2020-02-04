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04.02.2020 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Паспорт для минералки

"Ессентуки", "Нарзан" и другие брендовые минеральные воды войдут в систему цифровой маркировки
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 22(8076)
Ставропольский край станет пилотным регионом, где проведут эксперимент по маркировке минеральной воды. Так местная власть и бизнес намерены окончательно избавить рынок от контрафакта.
Маркировка поможет убрать контрафакт с прилавков, чтобы покупатели были уверены: они пьют настоящую минералку. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Маркировка поможет убрать контрафакт с прилавков, чтобы покупатели были уверены: они пьют настоящую минералку. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Маркировка поможет убрать контрафакт с прилавков, чтобы покупатели были уверены: они пьют настоящую минералку. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Обязательная цифровая маркировка бутилированной воды позволит контролировать качество продукции не только надзорным структурам и ритейлерам, но и потребителям. Она будет содержать сведения о глубине скважины, химическом составе воды, об уровне добычи и о месторасположении источника.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Инициативу поддержали в Совете Федерации. Сенатор Сергей Митин, который курирует данное направление в Верхней палате парламента, заявил, что эта мера - очередной шаг в борьбе с контрафактом на российском рынке.

- Мы должны сделать так, чтобы человек, покупающий воду известного бренда в любой части России, был уверен, что она действительно выпущена в КМВ и обладает соответствующими характеристиками, - заявил сенатор. - Министерство природных ресурсов и экологии представило в СФ перечень всех источников с указанием дебита и список существующих скважин. Так что возможность сверить информацию и контролировать продукцию есть.

Кстати, Роспотребнадзор с 2017 года до середины 2019-го проверил более 300 тысяч партий бутилированной минеральной воды. Свыше 32 тонн продукции были произведены с нарушениями обязательных требований. В частности, речь идет о правилах нанесения информации на упаковку. После этого представители Роспотребнадзора заявили о том, что нужно внести минеральную воду в список продуктов, подлежащих цифровой маркировке. В ведомстве отметили, что таким образом удастся исключить появление на российском рынке нелегального товара.

- Сегодня в крае 56 скважин с дебитом 22 тысячи кубометров в сутки. Это вода известных брендов, которые на слуху у каждого россиянина - "Ессентуки", "Новотерская", "Смирновская", "Нагутская" и "Славяновская". Рынок минеральной воды постоянно растет и приобретает цивилизованный характер. Конечно, идет и борьба с фальсификатом, - отмечает первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань.

Обязательная цифровая маркировка позволит контролировать качество продукции не только надзорным структурам и ритейлерам, но и потребителям

Пару лет назад номерные "Ессентуки" считались одной из самых часто подделываемых минеральных вод России. Как сообщили в КМКР, ситуацию удалось исправить, когда Роспатент лишил лицензий более 30 предприятий, выпускавших воду под данной маркой, но не имевших доступа к соответствующему источнику. Дело в том, что срок действия свидетельства о праве использования наименования места происхождения товара (выдается оно на 10 лет) для этих компаний давно истек, но зарабатывать на бренде они не перестали. В итоге 80 процентов рынка "Ессентуков" тогда составляли имитация, фальсификат и контрафакт. Речь шла о продаже сотен миллионов литров воды.

Фото: РИА Новости
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Система маркировки позволит отслеживать весь путь продукции - от производителя к потребителю. Ее оператором назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

- Как основной недропользователь региона, мы гарантируем высокое качество воды, поставляемой из скважины на завод розлива, проводим мониторинг и необходимые лабораторные исследования, - отмечает руководитель компании "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий. - Однако дальше - зона ответственности производителя, который должен довести продукт до потребителя. Мы считаем, что маркировка позволит сделать так, чтобы вода в бутылке соответствовала той, что добыта из скважины на курорте. Это важно, ведь минеральная вода - особый продукт, который имеет определенные лечебные свойства. Маркировка минералки станет надежным способом защиты потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции. Это особенно важно для региона КМВ, где добывают и разливают знаменитые "Ессентуки", "Нарзан" и другие популярные воды. Добросовестные производители, в свою очередь, снизят репутационные издержки.

После введения цифровой маркировки легальность минеральной воды потребитель сможет проверить с помощью мобильного приложения. Кроме того, депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, который ужесточит ответственность за подделку минеральной и питьевой воды.

Мнение

Денис Мантуров, глава министерства промышленности и торговли РФ:

- Межотраслевой научно-технический центр мониторинга качества пищевых продуктов ежегодно отбирает и исследует около 2000 образцов различной воды, его специалисты оценивают долю фальсифицированной воды в 27 процентов. Обязательная маркировка помешает поступлению на рынок нелегальной продукции, мы уже знаем, насколько этот инструмент эффективен на примере других товарных групп.

Роберт Чагаров, руководитель завода "ОВК":

- Не могу сказать, что ситуация на рынке минеральных вод катастрофическая. Контрафакт есть, но его доля в целом соответствует той, что зафиксирована в других группах товаров. Что касается воды "Ессентуки N 4" и "Ессентуки N 17", возможно, ее часто подделывают из-за высокой узнаваемости и уникального лечебного состава. А может, дело в том, что на юге госорганы не уделяют должного внимания данной сфере. В Центральном федеральном округе значительно строже все контролируется. Однако если правообладатели бренда и даже федеральные власти бьют тревогу, значит, на то есть причины. Главное - своевременно принять адекватные меры.

Кстати

Ранее государство передало право добычи и розлива "Ессентуков N 4" и "Ессентуков N 17" совместному государственно-частному предприятию. Планируется, что в долгосрочной перспективе модернизация добывающей инфраструктуры, которой займется СП, позволит снизить себестоимость минеральной воды, поставляемой КМКР в учреждения санаторно-курортного комплекса и бюветы.

Роспатент лишил лицензий более 30 предприятий, выпускавших воду под маркой "Ессентуки", но не имевших доступа к соответствующему источнику.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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