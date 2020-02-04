УАЗ выпустил оранжевую "Буханку" за 1 млн рублей

УАЗ объявил о старте продаж спецверсии знаменитой "Буханки". Автомобиль в исполнении "Экспедиция" создан на базе семиместной комплектации "Комби". Стоимость новинки, которую можно заказать в фирменном оранжевом, (либо защитном цвете) - от 974 900 рублей. Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.

"Экспедиционная" версия классического УАЗ СГР получила рядный 4-цилиндровый 2,7-литровый бензиновый двигатель, 5-ступенчатую МКПП, подключаемый полный привод и мосты "Спайсер" с блокировкой заднего дифференциала.

Автомобиль имеет дополнительное внедорожное оснащение, которое установлено в заводских условиях, а потому не требует регистрации в ГИБДД. Это силовые бамперы с буксировочными петлями (задний оснащен кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством). Как уточнили на УАЗе, это позволит применять реечный домкрат, упростит эксплуатацию внедорожника и облегчит доступ к предустановленной на заводе электрической лебедке.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Проходимости на бездорожье "Буханке" добавят шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета.

Кроме того, автомобиль оборудовали экспедиционным багажником с широкими опорами и удобной лестницей, а также высокими "стенками" по периметру, на которых можно закрепить лопату или домкрат, либо установить роллеты.

От механических воздействий, грязи, воды и пыли рулевые тяги защищает трубчатая защита. Все элементы, как отметили на автозаводе, скрупулезно проработаны собственным научно-техническим центром УАЗ и сертифицированы.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В "экспедиционной" версии есть изменения и в салоне. Сиденья с тканевой водоотталкивающей обивкой получили белую контрастную прострочку.

В базовом варианте внедорожник имеет функции подогрева передних кресел и пакет "Комфорт". Он включает наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка.

Ранее стало известно, что иностранцы оценили "Буханку" дороже Vesta и чуть дешевле Aurus. Кроме того, УАЗ рассказал об уникальном автомобиле для Минобороны.