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05.02.2020 10:10
Рубрика: В мире

АвтоВАЗ увеличил продажи в январе. В лидерах по-прежнему Granta

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ реализовал в России в январе этого года 21 790 машин, что на 1,2% выше, чем в январе 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Бестселлером российского автогиганта по-прежнему остается Granta. Своих покупателей нашли 8 470 автомобилей этого семейства, что на 11% выше показателей прошлого года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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На втором месте по популярности - Lada Vesta. За первый месяц 2020 года в России было продано 7 506 автомобилей Vesta, что на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Lada продала в прошлом году 362 356 машин (+1%). В итоге у компании рекорд доли рынка за 8 лет - 20,6%. Три модели вошли в топ-10 самых популярных машин в России. Волжский автогигант также увеличил экспорт до 50 тысяч машин.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ прекратил выпуск некоторых версий Lada 4x4. Как оказалось, это связано с выходом обновлённого семейства автомобилей.

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#Lada