Дизельный кроссовер Audi Q5 добрался до России

Audi объявила старт приема заказов на новую модификацию кроссовера Q5 - реь идет о 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI мощностью 249 л.с. Первые автомобили появятся в шоу-румах российских дилерских центров марки летом 2020 года. Цена - от 3 675 000 рублей.

С таким мотором компактный SUV разгоняется до "сотни" за 6 секунд, максимальная скорость составляет 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,4 л/100 км.

В список стандартного оборудования входят светодиодная оптика, датчики дождя, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, электропривод двери багажника и задний парктроник.

Впервые для модели для заказа также доступен спортивный дифференциал на задней оси, который обеспечивает еще более точное и безопасное управление как на дорогах с хорошим покрытием, так и за их пределами.

Кроме дизельного кроссовера в нашей стране также можно купить бензиновый Q5 - это 45 TFSI Quattro AMT. Его стоимость - от 3 355 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Audi завалит Россию новинкам. В первом квартале ожидается приезд A6 Allroad, S6 / S7 / S8, Q3 Sportback, Q7, SQ7/SQ8, а во втором квартале немецкая компания порадует нас A4, A5, RS6/RS7, RS Q8, e-tron, e-tron Sportback.

Кстати, не так давно сообщалось, что у электрокаров Audi случился масложор. И это совсем не шутка.