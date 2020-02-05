Напавший на Эллу Памфилову будет отправлен на принудительное лечение

Суд вынес решение по делу о разбойном нападении на Эллу Памфилову. Преступление расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

- Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения по уголовному делу о разбойном нападении на Эллу Памфилову, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ), - заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, Ахад Карабалаев с 2014 года находился в России без постоянных места жительства и источника дохода.

6 сентября 2019 года "с целью хищения денежных средств и иных ценностей он проник в жилой дом Председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Карабалаев был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления".

По заключению комиссии экспертов, Карабалаев на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством. Врачи говорят, что он "не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

На основании постановления суда Карабалаев отправлен на принудительное лечение.