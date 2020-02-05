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05.02.2020 00:58
Рубрика: В мире

"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета

Филарет Денисенко, которого Русская православная церковь считает раскольником, больше не является членом священного синода, образованного "новой церковью" Украины - ПЦУ. Причиной стал отказ Филарета участвовать в заседаниях вышеназванного синода, а по сути - его раскольническая деятельность.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в [них], несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия […] Филарета как члена священного синода", - говорится в сообщении ПЦУ, которое цитирует РИА Новости.

Фото: из книги "Предстоятель"
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Отмечается, что Филарет уже с 24 июня прошлого года "является архиереем Православной церкви Украины на покое", а потому не имеет права проводить какие-либо церковные таинства.

Напомним, "новая церковь" на Украине была образована путем слияния двух неканонических структур. В канонической Украинской православной церкви это событие посчитали "ничтожным" и не признали нового главу церкви Епифания. Филарет ранее сообщил, что отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации раскольнической ПЦУ. В то же время Епифаний в декабре заявил о ликвидации Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, который и возглавлял Филарет.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине

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