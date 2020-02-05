Союзная программа "Комбикорм-СГ": первые итоги

Среди исполнителей союзной программы "Комбикорм-СГ" - Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, ряд смежных белорусских и российских научно-исследовательских и проектных организаций. Цель программы - разработка оборудования для производства комбикормов для ценных пород рыб и пушных животных.

Ход выполнения программы был рассмотрен недавно на межведомственном совещании в Минске под председательством заместителя Госсекретаря Союзного государства Алексея Кубрина. Вывод: реализация проекта идет по плану. О подробностях "СОЮЗу" рассказал ученый секретарь НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Юрий Салапура:

Цель союзной программы будет достигнута на третий год после начала серийного производства нового оборудования

- Мы выполняем четыре основных мероприятия программы. Направления - разработка инновационных технологий и оборудования для производства специализированных комбикормов для ценных пород рыб и пушных зверей, а также "адаптация" горючего биогаза, образующегося при переработке отходов на животноводческих фермах.

Работаем в тесном контакте с белорусскими и российскими коллегами, в частности из НПЦ НАН Беларуси по животноводству, "Белпушниной" и ВНИИ комбикормовой промышленности. По многим позициям уже разработана проектно-конструкторская документация, началась ее передача промышленным предприятиям для изготовления образцов оборудования. В первом полугодии предполагается их монтаж для опытной эксплуатации. Что хозяйственники наших стран могут получить в итоге? Например, будет создан концентрат-комбикорм для телят, который можно применять с пятого дня их жизни. Это позволит, в частности, высвободить солидные объемы товарного молока, идущего сейчас на выпаивание родившихся животных. Для Беларуси речь идет о десятках тысяч тонн продукции в год.

Не менее важны будут и результаты союзной программы в пушном звероводстве. Сейчас для животных варят в специальных котлах мешанку из мясных отходов и корнеплодов. Неудобно, не всегда питательно и не очень вкусно. А ведь от качества корма напрямую зависит качество меха, его стоимость на аукционах. Сконструированная учеными установка способна производить до 1,2 тонны продукции в час. Российские коллеги разработали оборудование большей производительности, поскольку и зверохозяйства в России крупнее. Техника создается по единым стандартам и может производиться по общим чертежам в обеих странах.

По такому же принципу разрабатывается оборудование для производства комбикормов для осетровых, лососевых, форели. Причем корм, помимо различий в рецептуре, должен либо плавать на поверхности, либо лежать на дне водоема, либо медленно опускаться на дно - такой вариант предпочитают хищные виды рыб.

Паспорт программы "Комбикорм-СГ"

Сроки - программа рассчитана на 2018-2021 годы.

Финансирование из бюджета Союзного государства - 262 млн 400 тысяч российских рублей.

Финансирование из внебюджетных источников - 314 млн 880 тысяч российских рублей.

Будет разработано шесть инновационных энергосберегающих технологий, столько же опытных комплектов оборудования.

Затраты - на 10-15 процентов снизятся в звероводстве, животноводстве и рыбоводстве.