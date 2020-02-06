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Клип "Би-2" под "Американскую историю ужасов" набрал миллион просмотров

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    06.02.2020, 16:43
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Би-2 Фото: youtube.com/ Би-2
Фото: youtube.com/ Би-2

Известная российская рок-группа "Би-2" отметила день рождения одного из своих лидеров Александра Умана, известного как Шура Би-2, прошедший 3 февраля, неожиданно мрачным и стильным клипом.

Фото: К. Карташьян/ РИА Новости
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Крайне эффектное видео на песню "Пекло" напоминает одновременно о таких телевизионных хоррор-хитах, как "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Американская история ужасов".

Рейтинг видео обозначен как "6+", хотя обилие дьявольских и просто жутких образов наводит на мысль, что его следовало бы значительно повысить.

Всего за три дня ролик собрал более миллиона просмотров.

Ранее мы писали о новом клипе группы Lindemann, также исполненном в жанре хоррор.

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