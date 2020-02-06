Кокорин рассказал о переговорах с "Балтикой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил факт переговоров с калининградской "Балтикой", выступающей в ФНЛ. Таким образом, в борьбу за Александра Кокорина готова вступить "Балтика", а ранее говорилось об интересе со стороны "Рубина", но сам футболист и его представители пока не высказались об интересе со стороны казанцев.

О том, что "Балтика" заинтересована в переходе Кокорина, подтвердил сам футболист.

"С "Балтикой" четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого", - заявил РИА Новости Кокорин.

Напомним, что "Зенит" нынешней зимой договорился об аренде нападающего в "Сочи" до конца сезона. Однако сам футболист и его агент категорически отказались от переезда. В тоже время за Кокорина вступился и наставник "Зенита" Сергей Семак, заявивший, что заинтересован в том, чтобы нападающий продолжил играть в составе питерцев. Однако руководство "Зенита" заняло принципиальную позицию.

В итоге Кокорин на второй сбор отправился с "Зенитом-2", в котором он при неблагоприятном исходе и может завершить нынешний сезон. Контракт с "Зенитом" истекает летом нынешнего года, и пока форвард ждет окончательного решения клуба - нужен он питерцам или нет.