ФК "Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина

Футболисты "Зенита" в среду улетели на второй зимний тренировочный сбор в Испанию, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба. В составе команды, как и ожидалось, не оказалось нападающего Александра Кокорина.

Всего на сбор, который продлится с 29 января по 10 февраля, полетели 27 футболистов.

Полностью список выглядит следующим образом :

вратари - Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин;

защитники - Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой;

полузащитники - Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

нападающие - Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин.

В Испании "Зениту" предстоит провести два контрольных матча. 1 февраля команда Сергея Семака сыграет с "Дюделанжем" из Люксембурга, а 9 февраля - с московским ЦСКА.

Ранее "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Кокорина в эту команду на правах аренды до окончания текущего сезона. Однако 28-летний форвард воспротивился данному решению, и руководство "сине-бело-голубых" отправило его во вторую команду клуба, выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата России.