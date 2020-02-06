Хабаровскую мэрию эвакуировали из-за "минирования"

Сотрудников администрации Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании поступило на электронную почту приемной.

Помещения обследуют специалисты. Выведенные люди ждут окончания проверки во дворе, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Он добавил, что информации о минировании каких-либо социально-значимых объектов города не поступало.

Сообщения о минировании различных учреждений за последние два месяца участились. На Дальнем Востоке людей эвакуировали из школ, детских садов, больниц, театров, музеев, вузов и колледжей. Каждый раз тревога оказывалась ложной.