Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля

Россияне, оказавшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, у пассажиров которого выявлен коронавирус 2019-nCoV, пробудут на судне как минимум до 20 февраля. Об этом сообщило посольство РФ в Японии. Все это время корабль будет находиться на рейде рядом с портом Йокогама.

"С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами", - написали дипломаты в Facebook.

Представители дипмиссии разметили номера телефонов, по которым можно получить проверенную и наиболее актуальную информацию относительно случившегося. "По всем вопросам, связанным с возникшей ситуацией, просьба обращаться в консульский отдел по номеру: 090-3965-4639 (при звонке из-за рубежа: +8190-3965-4639)", - говорится в публикации.

По последним сведениям, россиян среди инфицированных новым коронавирусом нет. Вместе с тем количество заболевших пассажиров постепенно растет.

На данный момент двадцати туристам поставлен опасный диагноз, хотя еще день назад речь шла только о десяти. Среди них люди с паспортами Австралии (2 человек), Канады (2 человека), Китая (3 человека), Новой Зеландии (1 человек), США (3 человека), Тайваня (1 человек), Филиппин (1 человек) и Японии (7 человек). Как отмечает местная пресса, это люди не моложе пятидесяти лет.

Напомним, что на борту Diamond Princess с учетом экипажа и обслуживающего персонала находятся более 3,7 тысячи человек.