Белорусские, российские и украинские художники рисуют вместе

Выставка - итог работы художников из Беларуси, Украины и России (по четыре человека от страны). Они писали местных жителей, потомков тех, кто, вероятнее всего, видел, как великий русский художник создавал "Охотники на привале" и "Белоруса". Так появились портреты музейщиков, участников поселкового хора "Надежда", ветеранов войны, сотрудников бройлерной фабрики, ветврачей и школьников.

- Мы должны были писать портреты жителей Здравнева. Я нашла Ольгу, случайно увидела: гуляет себе с внуками. Она была в алом платье. В нем я ее и нарисовала, - рассказывает художница из Санкт-Петербурга Елена Прудникова о своей героине Ольге Мартыновой.

Ольга из Рубы знаменита в Здравневе крохотным магазинчиком, где выставлены вязаные куклы собственного производства. Нашла себя после десятка лет работы в банке. Говорит, что встреча с художницей убедила ее: творчество и любимое дело - главное в жизни. Чтобы портретная галерея стала еще более живой, решено было картины сопроводить очерком о человеке. К работе подключились писатели из России Евгения Декина и Евгения Доброва. Проект стал литературно-художественным. Две Жени ходили по селу с диктофонами. Разговорить некоторых было непросто: идея добра, мира, общей памяти, человеческой дипломатии, которую "Минская инициатива" вложила в свой проект, могла сработать только при абсолютном доверии.

Разговариваем мы с Романом Штаером из Мукачева по-украински, а ребята из Беларуси и России нас понимают

Художнику из Киева Петру Малинке в качестве модели досталась Надежда Грибанова, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики. На портрете она улыбается. Но видно, не из простушек. Друзья Пети по пленэру удивляются, как легко художник и "натура" болтали во время сеанса, вообще как быстро этот гигант с усами Сальвадора Дали сходится с людьми.

- Неделя в Здравневе - большой опыт. После таких встреч наши "зашоренные" представления друг о друге обогатились. Это относится и к художникам, и к местным жителям, - поделился своими впечатлениями с "РГ" Петр, который, к слову, принадлежит к династии известных киевских иконописцев. - Вот, к примеру, разговариваем мы с Романом Штаером из Мукачева по-украински, а ребята из Беларуси и России нас понимают. Мне понравилось, что в Беларуси используется белорусский язык наряду с русским. Несмотря на то, что я художник, у меня много вербальных впечатлений.

Беларусь на пленэр выставила "тяжеловеса": Анна Кононова - декан художественного факультета Белорусской академии искусств. На портрет певицы из хора "Надежда" Евгении Пановой ее работы я запала сразу, даже сердце защемило: крашеные седые волосы, чуть подведенные к приходу гостей глаза, припрятанные натруженные руки... В очерке о Пановой написано: на огороде у нее вырос килограммовый помидор... Мама!

Кстати

Белорусские, украинские и российские реалии, связанные с усадьбой под Витебском, не в первый раз пересекаются. Илья Репин приобрел дачу в Здравневе на гонорар от картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Как известно, Александр III купил у художника картину за 35 тысяч рублей. А усадьба обошлась Репину в 12 тысяч. Между тем это 120 гектаров земли с лесом, пашней, садом, пристройками и одноэтажным господским домом.