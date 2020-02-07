Что будет, если отказаться предъявлять инспектору ГИБДД права

Спор с инспектором ГИБДД может вылиться в неприятности для автовладельца, даже если он считает, что страж порядка поступает неправильно. Что будет, если водитель откажется предъявлять права и выходить из машины? Об этом рассказала член ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.

Как уточняет aif.ru со ссылкой на эксперта, водитель обязан выполнить распоряжение инспектора. Даже если полагает, что останавливать автомобиль причины не было, либо если патрульный не назвал своё имя, должность и причину досмотра.

Право водителя - спросить у инспектора, по какой причине ведется досмотр, попросить его представиться. Если наряд ГИБДД находится при исполнении служебных обязанностей, автолюбитель должен предоставить права и документы на автомобиль, причем, без удерживающих устройств и мешающих их прочтению обложек.

Эту обязанность предусматривает пункт 2.1.1 Правил дорожного движения. В нем указано, что водитель должен "иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки: водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, регистрационные документы на транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп".

Также инспекторам нужно предоставить полис обязательного страхования гражданской ответственности, в который вписан водитель транспортного средства.

Что будет, если водитель откажется предъявлять документы и выходить из автомобиля по просьбе инспектора? Эти действия могут быть квалифицированы как "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает за это административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если водитель не исполняет требования сотрудника ДПС, к нему могут быть применены меры физического воздействия. Инспектор, в том числе, может извлечь его из автомобиля и составить протокол о совершении правонарушения. После задержания водителя дело будет передано в суд.

А вот если сотрудник ГИБДД не составит протокол, его действия будут квалифицироваться как незаконные. Доказать обратное инспектору будет крайне сложно.

Ранее стало известно, что новый КоАП введёт скидку в 50% на большинство штрафов. А попавшихся инспекторам нетрезвых водителей ограничат в правах до суда.