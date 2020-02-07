Посольство РФ рассказало о ситуации на борту круизного лайнера в Японии

Россияне, находящиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, чувствуют себя нормально. На данный момент среди них заболевших коронавирусом 2019-nCoV не выявлено.

"В настоящее время коронавирус диагностирован у 61 пассажира, среди заболевших россиян нет. Взаимодействуем с МИД Японии для решения комплекса бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием на борту 24 россиян", - написали сотрудники российской дипмиссии в Facebook. Посольство России находится в постоянном контакте с каждым из соотечественников.

Напомним, что туристическое судно Diamond Princess стоит на карантине у японского порта Йокогама. На его борту выявлен в общей сложности 61 инфицированный. При этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Наличие коронавируса у 41 пассажира официально подтвердили сегодня утром. Среди новой партии заболевших жители Японии (21 человек), США (8 человек), Австралии (5 человек), Канады (5 человек), Аргентины (1 человек) и Великобритании (1 человек).

Люди с опасным диагнозом в срочном порядке эвакуированы в местные больницы. Их госпитализировали в медучреждения на территории Токио, а также расположенных вблизи столичного мегаполиса префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Сидзуока.

С учетом экипажа и обслуживающего персонала на борту туристического судна находятся 3,7 тыс. человек.