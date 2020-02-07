Генпрокуратуру попросили проверить продажу моржей из "китовой тюрьмы"

Продажу шести моржат из Приморского края в Крым просят проверить в Генеральной прокуратуре РФ. С заявлением в ведомство обратилась коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам", сообщает "Интерфакс".

Животные содержались в печально известной "китовой тюрьме" под городом Находка. Экологи считают незаконной их продажу в другой регион. Ранее с аналогичной просьбой обращалась общественная организация "Эковахта Сахалина", однако Генпрокуратура до сих пор не дала ответ.

Моржей готов принять приморский реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень".

"Весь 2019 год с моржатами в "китовой тюрьме" обращались жестоко, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах", - говорится в заявлении. Их матерей убили при отлове.

Не исключено, что они добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы. Экологи предполагают, что животные могут относиться к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

В декабре 2019 года стало известно, что млекопитающих продали в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске, откуда их попытались продать в Китай. Но Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".

Напомним, что в "китовой тюрьме" в Приморье год содержались десятки белух и косаток. В конце 2019 года все были выпущены в море.