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Рубрика: В мире

Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире

Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS/Brian Snyder Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не верит в свою победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. "Я получил удар в Айове и, возможно, получу удар здесь", - сказал демократ.

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Как сообщает телекомпания ABC, Байден предсказал победу в Нью-Гэмпшире Берни Сандерса, сенатора от соседнего штата Вермонт.

Напомним, Байден ранее заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов. По его словам, он надеялся, что "дело будет лучше".

Напомним, в понедельник Айова провела кокусы - собрания избирателей. Байден по-прежнему лидирует в общенациональных опросах, однако в этом штате он уступил Питу Буттиджичу, Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен. Следующий штат, где будет проводиться отбор, Нью-Гэмпшир.

Между тем если Байден победит на выборах президента США в ноябре, то Республиканская партия незамедлительно начнет подготовку к его импичменту. Байдена могут обвинить в том, что в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы ему было поручено искоренять коррупцию на Украине, а в это время сын Байдена получал более миллиона долларов в год в правлении украинской компании Burisma.

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