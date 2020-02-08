Интернет-пользователи назвали главные научные достижения 2019 года

Ко дню российской науки, который отмечается сегодня, 8 февраля, Mail.ru Group вместе с НИТУ "МИСиС" спросили интернет -пользователей, какие научные открытия потрясли их больше всего. На основе ответов составили рейтинг главных достижений российской науки в 2019 году.

Но для начала эксперты проанализировали "научные" запросы в поисковике mail.ru. Вот какую информацию искали чаще всего:

1)Запуск "Спектра-РГ" - обсерватории для построения Карты вселенной.

2)Создание первого прототипа квантового компьютера.

3)Открытие первой межзвездной кометы.

4)Начало производства искусственного мяса.

5)Обнаружение под Смоленском останков генерала Гюдена, главного соратника Наполеона.

Какое же из этих открытий пользователи признали ключевым? 45% опрошенных проголосовали за создание прототипа первого квантового компьютера. На втором месте - запуск обсерватории "Спектр-РГ" (29%). В тройку финалистов также вошло производство искусственного мяса - за него отдали голос 14% участников исследования. Только 9% опрошенных признали значимым открытие межзвездной кометы и всего 3% проголосовало за уникальную историческую находку - обнаружение останков французского генерала Гюдена.

Внимание пользователей к работе над квантовым компьютером вызвало неоднозначную реакцию в научной среде:

- Сложно сказать, почему обычные люди, не связанные с наукой, проявляют такой большой интерес к квантовому компьютеру, - комментирует результаты опроса руководитель лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" МИСиС Алексей Устинов. - Он, скорее всего, никогда не заменит привычные нам устройства, так как предназначен для решения специальных задач, которые не под силу современным суперкомпьютерам - расчетов для синтеза новых материалов и соединений, оптимизации расписания и работы сложных систем.

А вот председатель экспертного совета Российского научного фонда Александр Клименко считает интерес к квантовым технологиям в современном мире вполне закономерным.

- Создание компьютера, линий связи, основанных на квантовых эффектах, можно сравнить по масштабам с переходом от аналоговой техники к цифровой, - говорит эксперт. - Даже дилетант представляет, что это дало человеку, и ожидания новой революции подогревают интерес к теме. Кроме того, в последнее время регулярно публикуются новости о том, что та или иная компания из ""большой пятерки"" IT-гигантов создала или планирует создать "самый мощный квантовый компьютер".

Также, по мнению Клименко, вполне обоснован и повышенный интерес к открытиям в космической сфере.

-Тема космоса остаётся исключительно популярной ещё с времен запуска первого спутника Земли и полета Юрия Гагарина, - отмечает Клименко. - Кроме того, интерес поддерживают различные современные сериалы и фильмы с "околокосмическим" сюжетом - "Время Первых", "Звездные войны", да и в целом - тема возможного существования жизни на других планетах.

По словам ученых, существенное влияние на общество в 2019 году также могли оказать вопросы изменения климата, а также исследования в области технологий и искусственного интеллекта.

Между тем

Согласно исследованию, Mail.ru Group и МИСиС, новостями науки в целом интересуются 86% интернет-пользователей. Большинство - почти 80% - следят за достижениями российских ученых. А вот о существовании такого праздника как День российской науки знает лишь треть опрошенных.