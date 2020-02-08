Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса"

На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован трейлер российского фильма ужасов "Яга. Кошмар темного леса" - в постановке Святослава Подгаевского.

Напомним: режиссер, специализирующийся на хоррорах с "национальным колоритом", известен лентами "Русалка. Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд" и "Невеста".

По сюжету молодая семья переехала в новую квартиру на окраине города, а нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла к супругам в доверие. Однако старший ребенок пары, мальчик Егор, настроен не столь положительно и вскоре рассказывает родителям о "пугающем поведении женщины". Те ему не верят… А зря! Ведь няня - никакая не няня, а "древний славянский демон"!

В ролях: Марьяна Спивак ("Нелюбовь", "Сын отца народов"), Светлана Устинова ("СМЕРШ", "Разведчицы", "Снайперы"), Алексей Розин ("Нелюбовь", "Левиафан"), Игорь Хрипунов, сыгравший, среди прочего, во всех предыдущих лентах режиссера и Марта Тимофеева ("Звоните ДиКаприо!", "Кровавая барыня").

В кино - с 27 февраля.