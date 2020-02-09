Серебряный отблеск украсил награды белорусских гимнасток

Заключительный день этапа Гран-при по художественной гимнастике в российской столице принес 9 февраля белорусским грациям сразу четыре серебряные награды, сообщает БЕЛТА. Во-первых, уточняет агентство, в финалах отдельных видов индивидуальных состязаний дважды отличилась 17-летняя минчанка Анастасия Салос, а еще две медали на счету команды в групповых упражнениях.

Стартовый в нынешнем олимпийском сезоне этап Гран-при проходил, как известно, три дня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и собрал граций из 37 стран.

Комментаторы напоминают, что после неудачи в многоборье Салос, в котором девушка заняла 12-е место, она смогла удивить поклонников в финалах отдельных видов. В упражнениях с мячом она заработала за свою программу оценку 22,450 балла. Опередить ее смогла лишь титулованная россиянка Дина Аверина, на счету которой 23,150 балла.

Бронза у еще одной россиянки Лалы Крамаренко (22,350). Работу Анастасии Салос с обручем судьи также оценили весьма высоко - 23,450. Эта оценка позволила ей выиграть еще одну серебряную медаль. Золото на счету россиянки Екатерины Селезневой (24,400). Бронза у ее соотечественницы Дарьи Трубниковой (21,800).

Упражнения с пятью мячами принесли белорусским спортсменкам 32,100 очка и очередную серебряную награду. Впереди оказались лишь россиянки (33,900), а третье место у команды из Ташкента (31,650). Серебро обрело белорусскую прописку и после выступления минских граций с обручами и булавами. Заработав 31,250 балла, девушки пропустили вперед лишь россиянок (34,150), а команда из Узбекистана поднялась на третью ступеньку пьедестала. Таким образом, констатируют спортивные обозреватели, белорусские мастера художественной гимнастики выиграли на этапе Гран-при шесть серебряных наград.

Хочется напомнить, что в состязаниях по программе многоборья отличились белорусские "групповички" Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Лолита Мацкевич. Еще одно серебро выиграла в многоборье Алина Горносько, выступавшая на международном турнире, который был включен в программу турнира Гран-при.

Кстати, в финале прошлогоднего московского этапа, напоминают эксперты, россиянки выиграли четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Дина Аверина (обруч и мяч), Солдатова (булавы) и Арина Аверина (лента). Арина Аверина также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем, Дина - с булавами и лентой. Селезнева была второй в упражнении с мячом, в групповых упражнениях россиянки дважды занимали третьи места.