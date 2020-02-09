Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Коми

Пассажиры, оказавшиеся на борту самолета Boeing, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, рассказали подробности случившегося. Все сходятся во мнении, что паники не было.

- Все живы. Всё прошло хорошо. Паники не было. Экипаж сначала определили ситуацию потом указали с какой стороны эвакуация. Всё очень быстро. Небольшая давка при эвакуации но это норма, - рассказал на своей странице в Instagram пассажир Александр Панин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на другого пассажира, Александра Богданова, при посадке был небольшой удар, некоторые пассажиры даже начали хлопать. Многие не поняли, что самолет при посадке лишился шасси. Уже выйдя из самолета, пассажиры заметили, что у лайнера сломано крыло и поняли, насколько серьезной была ситуация.

Махсуд Уртиханов, чьи слова также приводит информагентство, отмечает, что после приземления самолет долго не мог затормозить. Он также отметил, что масштабы ЧП стали ясны после эвакуации - колеса оторваны, самолет лежит "брюхом" на земле. Он подчеркнул, что паники не было, а эвакуация прошла организованно.

По словам Владислава Краевского, также летевшего на данном рейсе, до касания ВПП ничто не сигнализировало о нештатной ситуации. Само приземление произошло достаточно тихо, все ждали, когда самолет затормозит. После экипаж самолета помог пассажирам эвакуироваться. Все прошло спокойно.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент приземления воздушного судна. Запись также подтверждает, что заход на посадку проходил для пассажиров лайнера штатно. Удар последовал при соприкосновении с землей. На записи видно, что от столкновения частично отвалились пластиковые элементы салона.

Во время эвакуации люди не толпились, помогали друг другу. Спуск проходил через передний трап и через запасной выход, расположенный у крыла самолета. Мужчины помогали женщинам спуститься, ловили скатывающихся пассажиров, не позволяя им упасть. Как уточнил Махсуд Уртиханов, одной женщине на улице стало плохо, однако позже она поднялась, и они отправились с здание аэропорта.

Напомним, сегодня самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Усинск совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения. При приземлении лайнер лишился стойки шасси. В итоге самолет упал на хвост. Как отметили в компании-перевозчике, при заходе на посадку произошла резкая смена скорости и направления ветра, а в аэропорту не работала система точного наведения на полосу, не были включены сигнальные огни. Самолетом управляли опытные пилоты, в навигации им помогали диспетчера воздушной гавани. Благодаря их действиям посадка получилась максимально мягкой.

В результате происшествия никто из пассажиров сильных травм не получил. Тем не менее, два человека обратились за помощью к врачам.

По факту авиапроисшествия Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Самолеты в московском направлении из Усинска летают через день. Борт, который сегодня совершил жесткую посадку, завтра должен был отправиться в Москву. В авиакомпании "Ютейр", которая выполняла рейс, уже заявили о том, что рейс переносится по причине неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы.