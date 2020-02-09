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09.02.2020 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В аэропорту города Усинска, где днем совершил жесткую посадку пассажирский Boeing, не работал ряд систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Ютэйр", которая осуществляла этот рейс.

Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСС
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Так, по данным авиакомпании, в воздушной гавани не работала система точного наведения на полосу, а также не были включены огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Необходимую для посадки информацию пилотам передали диспетчеры. И, как говорят в пресс-службе перевозчика, благодаря этим данным посадка была максимально смягчена. Тем не менее, при падении у самолета сломалась стойка шасси.

Самолет в итоге ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Этот борт должен был 10 февраля отправиться в обратный рейс в Москву. Но сам самолет поврежден. Кроме того, авиакомпания заявила, что переносит вылет рейса из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы, которая, по данным перевозчика сейчас покрыта льдом и снегом.

В правительстве Республики Коми, между тем, отмечают, что при жесткой посадке самолета произошел незначительный разлив топлива. Сейчас он ликвидирован.

Напомним, ЧП с самолетом произошло в 12.27. В аэропорту Усинска самолет, выполнявший рейс из Москвы, при посадке упал на хвост. Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Люди смогли покинуть самолет самостоятельно. Уже в здании аэровокзала два человека обратились к врачам. Всего на борту находилось 94 человека: 88 пассажиров и шестеро членов экипажа. Сейчас по факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР и Северо-Западная транспортная прокуратура проводят проверки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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