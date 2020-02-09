В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем

В аэропорту города Усинска, где днем совершил жесткую посадку пассажирский Boeing, не работал ряд систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Ютэйр", которая осуществляла этот рейс.

Так, по данным авиакомпании, в воздушной гавани не работала система точного наведения на полосу, а также не были включены огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Необходимую для посадки информацию пилотам передали диспетчеры. И, как говорят в пресс-службе перевозчика, благодаря этим данным посадка была максимально смягчена. Тем не менее, при падении у самолета сломалась стойка шасси.

Самолет в итоге ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Этот борт должен был 10 февраля отправиться в обратный рейс в Москву. Но сам самолет поврежден. Кроме того, авиакомпания заявила, что переносит вылет рейса из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы, которая, по данным перевозчика сейчас покрыта льдом и снегом.

В правительстве Республики Коми, между тем, отмечают, что при жесткой посадке самолета произошел незначительный разлив топлива. Сейчас он ликвидирован.

Напомним, ЧП с самолетом произошло в 12.27. В аэропорту Усинска самолет, выполнявший рейс из Москвы, при посадке упал на хвост. Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Люди смогли покинуть самолет самостоятельно. Уже в здании аэровокзала два человека обратились к врачам. Всего на борту находилось 94 человека: 88 пассажиров и шестеро членов экипажа. Сейчас по факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР и Северо-Западная транспортная прокуратура проводят проверки.