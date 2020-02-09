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09.02.2020 18:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после жесткой посадки пассажирского самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска.

Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСС
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Как сообщает пресс-служба ведомства, в данном происшествии следователи усматривают признаки нарушений правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Напомним, сегодня в 12.27 при посадке самолет, на борту которого находилось 88 пассажиров и шестеро членов экипажа, ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, произошла поломка шасси.

В пресс-службе авиакомпании-перевозчика в свою очередь отмечают, что пилоты сделали все, что в их силах: в аэропорту не работала система точного наведения на полосу, а на подходе к взлетно-посадочной полосе не были включены сигнальные фонари. Кроме того, во время посадки произошел резкий сдвиг ветра - непредсказуемое изменение скорости или направления воздушного потока.

При посадке самолет развернуло на 90 градусов. Тем не менее пассажиры смогли самостоятельно покинуть борт. Никто серьезных травм не получил, двое пассажиров, уже самостоятельно дойдя до аэровокзала, обратились за помощью к врачам.

Сейчас в аэропорту Усинска помимо следователей работают сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Они проводят свою проверку всех обстоятельств случившегося.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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