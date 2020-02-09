По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после жесткой посадки пассажирского самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в данном происшествии следователи усматривают признаки нарушений правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Напомним, сегодня в 12.27 при посадке самолет, на борту которого находилось 88 пассажиров и шестеро членов экипажа, ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, произошла поломка шасси.

В пресс-службе авиакомпании-перевозчика в свою очередь отмечают, что пилоты сделали все, что в их силах: в аэропорту не работала система точного наведения на полосу, а на подходе к взлетно-посадочной полосе не были включены сигнальные фонари. Кроме того, во время посадки произошел резкий сдвиг ветра - непредсказуемое изменение скорости или направления воздушного потока.

При посадке самолет развернуло на 90 градусов. Тем не менее пассажиры смогли самостоятельно покинуть борт. Никто серьезных травм не получил, двое пассажиров, уже самостоятельно дойдя до аэровокзала, обратились за помощью к врачам.

Сейчас в аэропорту Усинска помимо следователей работают сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Они проводят свою проверку всех обстоятельств случившегося.