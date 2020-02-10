Можно ли отремонтировать автомобиль по ОСАГО спустя год после ДТП

Бывает так, что автомобилисты, попавшие в аварию и оформившие все документы по правилам, откладывают визит в сервис до последнего. Обычно это происходит, когда повреждения автомобиля несерьезные. ОСАГО виновника ДТП покрывает все расходы по ремонту, но оставлять машину в СТО на несколько дней ради мелких царапин не хочется.

В итоге может пройти несколько месяцев. Действие старого полиса ОСАГО подходит к концу, и автовладелец вспоминает, что хорошо бы заняться ремонтом за счет виновника. Но не поздно ли?

Временных ограничений по сроку действия направления на ремонт нет, пояснили в Российском Союзе автостраховщиков. Как уточняет aif.ru, это прописано в законе об ОСАГО.

Однако здесь есть важный нюанс. Натуральное возмещение ущерба происходит в рамках договоров между страховщиками и СТО. Сервис - это коммерческая организация, которая может внести изменения в своей работе. Так, в СТО могут быть скорректированы особенности взаимодействия со страховщиками, механизмы оплаты работ, специфика подбора запасных частей. Все это должно быть отражено в новых договорах. И в документах может быть предусмотрен срок действия направления на ремонт.

В этом случае автомобилисту, "запоздавшему" в сервис на год и более, придется составлять новое направление. Как правило, СТО практикуют двухнедельный период ожидания. Если он не будет соблюден, руководство может потребовать дополнительного подтверждения от страховщиков и выдачи нового направления.

Эксперты советуют перед поездкой в сервис изучить документы, полученные в страховой. Если в них не указаны сроки постановки поврежденного автомобиля на ремонт в СТО, лучше уточнить их в самом сервисе. Если возникают какие-то проблемы - например, не работает направление на ремонт, или мастерская закрылась и больше не принимает клиентов, нужно обратиться в страховую, которая должна все это урегулировать. В частности, выдать новое направление, либо перенаправить автовладельца в другой сервис.

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