Президент США решил увеличить оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложит конгрессу принять новый бюджет в 4,8 триллиона долларов на 2021 финансовый год. В нем предусмотрено сокращение на 21 процент помощи иностранным государствам и существенное урезание расходов на программы социальной защиты.

По словам представителя американской администрации, который общался с Reuters на условиях анонимности, предложение Трампа предусматривает сокращение помощи зарубежным государствам. В предстоящем финансовом году на эти нужды планируется выделить 44,1 миллиарда долларов по сравнению с 55,7 миллиарда долларов, которые были предусмотрены бюджетом на 2020 финансовый год. Помощь Украине останется на уровне 2020 года в соответствии с новым предложением о внешней помощи. Напомним, что на минувшей неделе Дональда Трамп был оправдан в сенате по обвинению в импичменте. Конгрессмены инициировали это громкое дело за то, что летом прошлого года глава Белого дома отказал Украине в выделении помощи на военные нужды, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена, кандидата в президенты от демократической партии и бывшего вице-президента США. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майкл Маллен выразил обеспокоенность по поводу того, как сокращение иностранной помощи может повлиять на имиджевую репутацию Соединенных Штатов и их влияние по всему миру. "В эпоху конкуренции великих держав сокращение этих важных инвестиций не соответствовало бы реальным процессам, происходящим в мире. Сейчас, наоборот, нужно вкладывать больше инвестиций в дипломатию и международное развитие", - отметил Маллен.

В бюджете на 2021 финансовый год предполагается сократить 130 миллиардов долларов, выделяемых на рецептурные лекарства для пожилых американцев, 292 миллиарда долларов, предусмотренных программами социальной защиты бедных и малообеспеченных слоев населения, и урезать расходы, на выделяемые администрацией продовольственные талоны в сумме 70 миллиардов долларов в рамках предоставления федеральных пособий по инвалидности. Эти изменения, отмечают эксперты, без всякого сомнения вызовут раздражение демократов и приведут к острой полемике в Капитолии.

Впрочем, отмечает The Associated Press, расходы на социальное обеспечение и льготы в рамках медицинской программы страхования Medicare, принятой еще при Бараке Обаме, останутся нетронутыми.

Значительная часть расходной части бюджета предусматривает выделение средств на финансирование инфраструктурных проектов и оборону, а также на привлечение средств за счет экономии бюджета в размере двух триллионов долларов США. По оценкам АР, бюджет Белого дома - это план, составленный так, как будто Трамп может и намеревается принять его без одобрения конгресса, просто поставив подпись под документом. Глава Белого дома опирается на "радужные экономические прогнозы и причудливые заявления о будущих сокращениях внутренних программ", чтобы показать: именно он в год переизбрания способен "выпрямить кривую дефицита в правильном направлении". Спикер палаты представителей и непримиримый противник Трампа, демократ Нэнси Пелоси, заявила, что "президент вновь показывает, как мало он ценит хорошее здоровье, финансовую безопасность и благополучие трудолюбивых американских семей". "Год за годом бюджеты президента Трампа нацелены на то, чтобы нанести сокрушительный удар по жизненно важным статьям расходов, на которые полагаются миллионы американцев", - сказала она в своем заявлении. Это заявление лидера демократического большинства в палате представителей лишний раз показывает, насколько острой будет дискуссия в конгрессе в части обсуждения отдельных статей бюджета, в особенности социальной направленности.

Президент США в своем предложении о расходах на 2020 год, озвученном в прошлом году, продемонстрировал намерение сократить помощь зарубежным государствам, но столкнулся с резким сопротивлением со стороны конгресса и был вынужден уступить. По оценке Reuters, нынешний план президента по сокращению этой статьи американского госбюджета вряд ли будет одобрен палатой представителей, контролируемой демократами, особенно в год выборов.

Интересно, что Трамп, который проводил президентскую кампанию в 2016 году, обещая построить стену вдоль границы США с Мексикой, пошел на компромисс и попросил конгрессменов о выделении двух миллиарда долларов на финансирование ее дальнейшего строительства в 2021 финансовом году, который начинается первого октября этого года. Эта сумму значительно меньше, чем те 8,6 миллиарда долларов, которые он запрашивал у Капитолия всего год назад. Во время кампании 2016 года Трамп и вовсе сказал, что Мексика заплатит за стену. Последняя встретила в штыки данное предложение, а при нынешнем мексиканском президенте Лопесе Обрадоре, с учетом его непростых отношений с Трампом, финансовая поддержка Вашингтона со стороны Мехико в вопросе строительства стены полностью исключена. Трамп в конце 2018 года своим волевым решением перераспределил средства, которые должны были быть направлены Пентагону, на финансирование стены. Это привело к крупнейшей в истории США приостановке работы ряда правительственных структур (шатдауну). По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Белый дом больше "не намерен забирать средства у военных на стену".

Приоритетом, как для демократов, так и для республиканцев является выделение средств на финансирование реконструкции инфраструктуры США и в этом отношении глава Белого дома может рассчитывать на поддержку законодателей. Обе стороны вряд ли согласятся урезать расходы на эти нужды с прицелом на выборы, которые пройдут в США в ноябре этого года.

Бюджет предусматривает увеличение американских военных расходов на 0,3 процента до 740,5 миллиарда долларов на 2021 финансовый год и предлагает более высокие траты на безопасность и социальную защиту военных пенсионеров, подтвердили представители американской администрации.

Дефицит бюджета США, который в прошлом году достиг почти двух триллионов долларов, будет оставаться высоким, но в конечном итоге снизится, уверяют в Белом доме. Правительство США завершило фискальный 2019 год с наибольшим дефицитом бюджета за последние семь лет, поскольку увеличение налоговых поступлений было компенсировано ростом расходов и ростом платежей по обслуживанию долга, заявило министерство финансов в пятницу.

По словам чиновников, предложение Трампа предполагает сокращение дефицита бюджета на 4,6 триллиона долларов в течение 10 лет и нацелено на то, что экономический рост в США будет увеличиваться примерно на три процента в год. Трамп взял на себя ответственность за усиление американской экономики в послании, которое он озвучил в конгрессе на минувшей неделе.

Чиновники администрации также сообщили Reuters, что Трамп потребует увеличения финансирования Международной финансовой корпорации развития США (DFC) до 700 миллионов долларов со 150 миллионов долларов, чтобы "противостоять растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России". Бюджет также предполагает выделение министерству внутренней безопасности США 1,1 миллиарда долларов на усиление кибербезопасности.