Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест

Заволжский районный суд Ярославля продлил меры пресечения 14 фигурантам уголовного дела о пытках в исправительной колонии № 1. На период рассмотрения дела в суде 11 обвиняемых будут находиться в СИЗО, трое - под домашним арестом.

Рассмотрение дела начнется 21 февраля, пишет ТАСС. По версии следствия, в июне 2017 года сотрудники ИК-1 избили осужденного Евгения Макарова, причинив ему травмы, не повлекшие вреда здоровью. Избиение было организовано начальником исправительного учреждения и его заместителем, считают в проводившем расследование Главном следственном управлении СКР.

Обвиняемыми по делу стали 15 экс-сотрудников колонии (после начала расследования все они были уволены из ФСИН), в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. 17 января Заволжский суд вынес первый приговор по делу - экс-замначальника оперативного отдела Сергей Ефремов заключил сделку со следствием и получил четыре года общего режима.

Помимо избиения Макарова, СКР расследует еще одно дело об издевательствах над осужденными в ИК-1. Три с половиной года проведет за решеткой экс-инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Его подчиненные, которые по приказу Яблокова избили вновь прибывших в колонию осужденных, отделались условными сроками.