Новости

Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
На Кубани завели дело на банкира за разглашение клиентской базы 14:30
В Тюмени врачи достали из носа ребенка шарик 14:29
Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя 14:28
Неврологи нашли способ быстрого восстановления мозга после инсульта 14:26
В Оренбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на базе отдыха 14:25
В Удмуртии задержали организаторов сети притонов с несовершеннолетними 14:22
Как в Беларуси борются с фейковыми новостями 14:21
Челябинские власти помогут родным погибших в Таиланде детей 14:17
Археолога обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Христа 14:17
Выставка "Семь девушек" откроется в Москве в честь 100-летия Башкортостана 14:15
Найден способ ранней диагностики угрозы развития слепоты 14:15
Правящая партия получила большинство голосов на выборах в Азербайджане 14:13
Биологи назвали грибок из Чернобыля "вторым пенициллином" 14:10
Крымские пограничники изъяли у граждан Украины оружие и патроны 14:09
В Кольцово на пассажира завели три дела за дебош и курение на борту 14:08
Пассажиры затонувшей под Астраханью лодки найдены мертвыми 14:04
Ещё один "убийца" Hyundai Creta: Geely привезла в Россию Coolray 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Заволжский районный суд Ярославля продлил меры пресечения 14 фигурантам уголовного дела о пытках в исправительной колонии № 1. На период рассмотрения дела в суде 11 обвиняемых будут находиться в СИЗО, трое - под домашним арестом.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Дисциплинарные штрафы для заключенных поднимут в несколько раз

Рассмотрение дела начнется 21 февраля, пишет ТАСС. По версии следствия, в июне 2017 года сотрудники ИК-1 избили осужденного Евгения Макарова, причинив ему травмы, не повлекшие вреда здоровью. Избиение было организовано начальником исправительного учреждения и его заместителем, считают в проводившем расследование Главном следственном управлении СКР.

Обвиняемыми по делу стали 15 экс-сотрудников колонии (после начала расследования все они были уволены из ФСИН), в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. 17 января Заволжский суд вынес первый приговор по делу - экс-замначальника оперативного отдела Сергей Ефремов заключил сделку со следствием и получил четыре года общего режима.

Помимо избиения Макарова, СКР расследует еще одно дело об издевательствах над осужденными в ИК-1. Три с половиной года проведет за решеткой экс-инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Его подчиненные, которые по приказу Яблокова избили вновь прибывших в колонию осужденных, отделались условными сроками.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов