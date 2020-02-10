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10.02.2020 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина выхода Волги из берегов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
По мнению специалистов, Волга вышла из берегов из-за ошибки в режимах работы гидроузлов.

Напомним, вода в Волге в районе Ярославля начала прибывать в конце января, когда на Рыбинском гидроузле увеличили сбросы воды в преддверии весеннего половодья. При этом потоки воды разбили лед, оказавшийся нынешней зимой тонким и неустойчивым, и ниже Ярославля, где Волга делает изгибы, образовались ледяные заторы. Река начала выходить из берегов, и к 7 февраля уровень Волги, по данным регионального главка МЧС, вырос на два метра 58 сантиметров.

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В зону подтопления попали расположенные в низинах дачи, огороды, бани, гаражи. В самом Ярославле по обоим берегам Волги затопило набережные, причем на Волжской набережной вода подобралась ко второму ярусу. На 7 февраля были подтоплены 337 дачных участков в Ярославле и Ярославском районе, а также отрезок дорожного полотна в садовом товариществе. Кроме того, вода подтопила территорию у двух жилых домов поселка Волга Ярославского района, где живут семь человек, в том числе трое детей.

Согласно данным спасательного ведомства, 7 февраля уровень Горьковского водохранилища (реки Волги) в черте Ярославля составлял 87,90 метра по балтийской системе. 88 метров - это для города уже опасная отметка, а 91 - критическая. По прогнозам МЧС, при достижении опасной отметки в Ярославле под подтопление могли попасть 37 жилых домов на Тормозном шоссе с населением 262 человека, а также Ярославский судостроительный завод и речной порт. В Рыбинске при уровне в 90 метров подтопление угрожало четырем домам с населением 143 человека и Рыбинскому речному порту.

Фото: правительство Кировской области
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Для стабилизации обстановки Рыбинский и Нижегородский гидроузлы были переведены на особый режим работы - такое решение после обращения ярославской областной КЧС 6 февраля приняла межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада. На Рыбинском гидроузле сбросы в итоге были снижены с 2500 - 2600 до 1500 кубометров в секунду, а на Нижегородском гидроузле, наоборот, повышены до 2800 кубов.

Благодаря принятым мерам вечером 7 февраля "большая вода" начала уходить.Утром 10 февраля в Ярославле уровень Волги составлял уже 86,25 метра по балтийской системе.

- 29 января сбросы с Рыбинского гидроузла одномоментно были увеличены на 580 кубических метров в секунду, то есть с 1963 кубов до 2544. С 31 января Рыбинская ГЭС вышла на сбросы 2671 кубометра в секунду. Мы называем такие сбросы залповыми. При этом сбросы с Нижегородского гидроузла не изменились и составляли 1500 - 1600 кубометра. Налицо явная ошибка в установлении режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, - объяснил причины произошедшего паводка начальник ГУМЧС по Ярославской области Олег Бочаров. - На момент сброса ледостав в Горьковском водохранилище не установился, что привело 30 - 31 января к подвижкам льда, ледоходу и возникновению заторов на естественных поворотах русла Волги в Некрасовском районе. 31 января в результате сброса с Рыбинского гидроузла с места зимнего отстоя Ярославского речного порта сорвало пять барж. Этот факт подтверждает, что сбросы были залповыми.

По словам генерала Бочарова, участники совместного заседания КЧС области и руководства Верхневолжского бассейнового управления пришли к выводу, что причиной ЧС стало отсутствие прогноза гидрологической обстановки на Горьковском водохранилище.

Фото: Алексей Куриленко
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- У межведомственной рабочей группы на начало сработки Рыбинского водохранилища его не было, 6 февраля прогноза также не было. Проще говоря, решения по сбросам принимались вслепую. Причина - человеческий фактор, ведомственная разобщенность, нарушение правил эксплуатации Горьковского и Рыбинского водохранилищ. Произошел сбой, в котором надо разбираться, - подытожил Олег Бочаров.

Чтобы полностью разобраться в произошедшем, КЧС области намерено подготовить аналитическую записку с предложениями от Ярославской области на КЧС правительства РФ.

- Мы досконально разбирали ситуацию с руководством Верхневолсжкого бассейнового управления. Самое главное для нас - не допустить ее повторения. Нас услышали, ситуацию взяли на особый контроль, - заверил руководитель регионального главка МЧС.

Между тем многокилометровый ледяной затор в Некрасовском районе будет размываться естественным путем: по словам заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова, специалисты Росгидромета механически воздействовать на него (например, взрывать) не рекомендовали - во избежание непредсказуемых последствий.

Масштаб ущерба, нанесенного неожиданным паводком, поручено оценить органам местного самоуправления.

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