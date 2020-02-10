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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске

Фото: МЧС России/ТАСС Фото: МЧС России/ТАСС
Фото: МЧС России/ТАСС

В авиакомпании "ЮТэйр" назвали причину жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска.

Фото: usinsk.online/instagram.com
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"Это резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Но экипаж смог удержать лайнер на полосе до полной остановки", - заявил перевозчик, добавив, что в кабине лайнера находились опытные пилоты. Налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Росавиацию предварительной версией случившегося называли техническую неисправность - у самолета сломалась стойка шасси.

Напомним, авиационный инцидент произошел 9 февраля в 12:27 по местному времени. Прилетевший из Москвы Boeing 737, на борту которого находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа, при посадке задел хвостом полосу, после чего сломалась одна из стоек шасси. В результате ЧП серьезно никто не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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