В Беларуси разработан уникальный противоопухолевый препарат

Еще один существенный шаг в борьбе со злокачественными поражениями головного мозга удалось осуществить белорусским ученым на предприятии национального университета. "Унитехпром БГУ" стало единственной в мире площадкой по производству оригинального препарата, патент на выпуск которого уже выдан Минздравом республики.

Что касается клинических испытаний, то они, поясняет БЕЛТА, были проведены при участии врачей столичной скорой медицинской помощи и республиканского центра онкологии и медицинской радиологии. Важно добавить, что идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем белорусского университета.

"Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной доставки к органам-мишеням и пролонгации действия", - пояснили авторы препарата.

Новинка применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности. Она представляет собой порошок для приготовления гидрогеля, который наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях. Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.

Эксперты склонны утверждать, что белорусский препарат "не имеет мировых аналогов. Кроме того, преимуществом отечественного средства является и его низкая стоимость, а для граждан Беларуси лечение осуществляется абсолютно бесплатно, подчеркнули в университете.

Важно подчеркнуть, что новый препарат запатентован в евразийском регионе и в Союзном государстве, подана заявка и на получение международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира. Более того, препарату присвоен в Европе статус орфанности - фармацевтического средства, которое разработано для лечения редких заболеваний.