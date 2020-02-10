В Беларуси разработан уникальный противоопухолевый препарат

Что касается клинических испытаний, то они, поясняет БЕЛТА, были проведены при участии врачей столичной скорой медицинской помощи и республиканского центра онкологии и медицинской радиологии. Важно добавить, что идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем белорусского университета.
"Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной доставки к органам-мишеням и пролонгации действия", - пояснили авторы препарата.
Новинка применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности. Она представляет собой порошок для приготовления гидрогеля, который наносится и оставляется на ложе удаленной опухоли и всех контактирующих с ней тканях. Гель постепенно рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию для уничтожения оставшихся после операции клеток и предотвращения рецидивов.
Эксперты склонны утверждать, что белорусский препарат "не имеет мировых аналогов. Кроме того, преимуществом отечественного средства является и его низкая стоимость, а для граждан Беларуси лечение осуществляется абсолютно бесплатно, подчеркнули в университете.
Важно подчеркнуть, что новый препарат запатентован в евразийском регионе и в Союзном государстве, подана заявка и на получение международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира. Более того, препарату присвоен в Европе статус орфанности - фармацевтического средства, которое разработано для лечения редких заболеваний.