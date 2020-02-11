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11.02.2020 00:54
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" и Japan Airlines станут летать в Японию вместе

Текст: Константин Волков
Авиаперевозчики "Аэрофлот" и Japan Airlines (JAL) начинают с 29 марта совместные ежедневные рейсы по маршруту Москва-Токио-Москва в рамках код-шерингового соглашения. Продажа билетов открывается в начале марта. Об этом рассказали 10 февраля представители JAL на пресс-конференции в Москве.

Рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево (а не из Домодедово, как сейчас). Аэропорт прибытия в Токио - Ханеда. Он находится значительно ближе к центру города, чем аэропорт Нарита, в который прибывают московские рейсы сейчас.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как было заявлено в ходе мероприятия, пассажиры обеих авиакомпаний смогут воспользоваться стыковочными рейсами в крупнейшие города России и Японии. Для десяти самых популярных маршрутов будут указаны коды SU ("Аэрофлот") и JL (JAL). В России в списке особенно востребованных направлений - Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, а в Японии - Осака, Фукуока, Саппоро.

Компании планируют расширять дальнейшее сотрудничество. В частности, на июнь запланировано открытие рейса "Аэрофлота" Москва-Осака, который тоже будет выполняться на условиях код-шеринга. Когда-то российский перевозчик уже совершал такие рейсы, но они были закрыты примерно двадцать лет назад.

Руководство JAL отметило, что код-шеринговое соглашение не повлияет на цену билетов на ее рейсы. Также остается в силе предложение японского перевозчика о приобретении билетов из Токио в один из более чем тридцати городов маршрутной сети JAL по Японии, когда пассажир оплачивает только аэропортовые сборы.

Также рейсы в Японию будут ежедневно выполняться из Владивостока.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Восточная Азия Япония Компании Авиация "Аэрофлот"

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