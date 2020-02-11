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11.02.2020,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: какие корабли вошли в состав ВМФ России с 2003 года

С 2003 по 2019 годы в надводные силы Военно-морского флота России вошли 33 боевых корабля водоизмещением свыше 500 тонн. Они пополнили боевой состав всех флотов РФ.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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В их числе малые ракетные корабли проекта 21630, морской тральщик проекта 02668, корабль противоминной обороны 12700, малый ракетный корабль проекта 22800. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и ЗРПК "Панцирь-МЕ", а на головном и первом серийном стоят 2 АК-630М калибра 30 миллиметров. Данная информация представлена в специальном видео.

Кроме того, в состав флота вошли малые ракетные корабли проекта 21631, восемь патрульных кораблей проекта 22160. Они несут вертолеты Ка-27 или Ка-52К. На них могут быть размещены "Калибры".

Два новых ракетных корабля проекта 11661К имеют водоизмещение 1900 тонн. Корабли вооружены "Калибрами", на головном стоит ПУ "Уран". Пополнился ВМФ России и двумя корветами проекта 20380. Водоизмещение этих кораблей - 2220 тонн, экипаж - 99 человек. На вооружении головного корабля стоит ЗРАК "Кортик-М", на борту - вертолет Ка-27. Шесть десантных кораблей проекта 11711 также несут два вертолета. Они вмещают 13 ОБТ или 36 БТР или 300 морпехов. В строй вошли по одному - сторожевой корабль проекта 11540, вооруженный в том числе "Кинжалом" и "Кортиком", и фрегат проекта 11356. На борту головного фрегата проекта 22350 установлен противолодочный комплекс "Медведка-2", а еще "Калибр", ЗРАК "Палаш", ЗРК "Редут", малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-НК".

Если говорить о годах, то в 2003-м принят в состав флота ракетный корабль "Татарстан", в 2006 году - МАК "Астрахань", первый корабль проекта 21630. Потом был корвет "Стерегущий". В 2011-м корвет "Сообразительный" первым получил ЗРК "Редут", а в 2012-м на "Дагестане" появился "Калибр". И наконец в 2018 году Северный флот принял в свой состав самый крупный и современный боевой корабль, построенный в России - фрегат "Адмирал Горшков". Головной фрегат проекта 22350 стал первым кораблем, на котором появились одновременно и "Калибр", и "Редут".

Из всех новых кораблей Балтийский флот получил 10, Черноморский - 11, Тихоокеанский и Северный - по два, Каспийская флотилия - 8.

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