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12.02.2020 13:40
Рубрика: Страхование

Автоэксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости

Новый закон о техосмотре и поправки в законодательство, которые вступят в силу с 8 июня, дадут возможность сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту. Это станет возможным, если машина вообще не приезжала на пункт ТО, либо техосмотр проходил с нарушением правил. Такую информацию правоохранительные органы будут передавать в страховую компанию, что может привести к расторжению ОСАГО.

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, пока ГИБДД не имеет никакой возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной. К тому же, водители не обязаны возить ее с собой.

Фото: www.drom.ru
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"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику. Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД. С личным транспортом нужно вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов. Чисто профилактически это было бы намного эффективней", - приводит RT слова эксперта.

Канаев считает, что проблема некачественного техосмотра, а также ТО, который водители не проходят, сегодня довольно распространенная. Однако количество ДТП, которые происходят из-за неисправности автомобиля, в общей статистике несоизмеримо мало.

Ранее эксперты проанализировали проект административного кодекса.

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#ГИБДД