Максим Матвеев сыграл психолога, который вызывает шок у пациентов

На Первом канале стартовал психологический триллер "Триггер" продюсерской компании Александра Цекало "Среда".

Как порой бывает в ситуации с психологами, герою Матвеева сложно решить личные проблемы. Он стремится вернуть жену - но согласна ли она? Фото: Предоставлено Первым каналом

В основе сюжета - реальная практика психолога Сергея Насибяна. В роли профессионального провокатора, практикующего "шоковый" метод психотерапии Максим Матвеев. В интервью "РГ" актер рассказал, как жестокость может обернуться благом для человека.

Максим, еще осенью вы написали в "Инстаграме", что "Триггер" вам особенно важен. Почему?

Герой Матвеева - психолог Стрелецкий - пользуется жесткими методами, но во благо человека. Фото: Предоставлено Первым каналом

Максим Матвеев: Я сам по себе человеколюбивый парень, и мне кажется, что моя профессия должна приносить в этот мир что-то прекрасное, менять его в лучшую сторону, давать возможность людям посмотреть на жизнь под разными углами, а не под влиянием всевозможных стереотипов. Все, что я назвал, можно выразить глобальным словом "миссия". Так вот мой персонаж Артем Стрелецкий, несмотря на то, что пользуется жесткими, а порой и жестокими методами, тоже делает это во благо человека. И мне хотелось, чтобы этот проект поскорее вышел на экраны, потому что в нем собраны крутые истории, причем взятые из реальной жизни. В процессе озвучки я напоминал себе сентиментальную бабусю, у меня постоянно подкатывал комок к горлу из жалости к людям.

А была какая-нибудь история, когда поневоле вырвалось: "Да ладно! Неужели так бывает?!"

Максим Матвеев: Вообще-то меня уже давно трудно чем-то удивить, но на этом проекте были действительно странные истории. Чтобы не было спойлера, расскажу одну, не вошедшую в сериал. Как-то к Сергею Насибяну на сеанс пришла девушка, которую жестоко избивает муж, но она не может выйти из круга их взаимоотношений. И девушка рассказала историю своего детства: папа-красавец, гуляка, душа компании и страшно ревнивая мать, которая однажды сунула своей дочери стакан с кислотой, чтобы та плеснула спящему отцу в лицо.

Прямо какой-то бульварный роман начала XX века! И?

Максим Матвеев: Девочка плеснула, но из-за волнения жест получился смазанным, и ее отец отделался более-менее легко. Но в итоге, став взрослым человеком, девушка готова терпеть побои мужа, искупая тем самым вину перед отцом. Вот это за гранью моего понимания - ну как это возможно?! Превратить собственного ребенка в орудие мести и в жертву?!

Когда Артем Стрелецкий говорит молодому человеку, что из-за его матери у него есть все шансы стать маньяком, я вспомнила вашего героя из "Мосгаза". Тут же нарисовался и Ставрогин из "Бесов". Вам нравится постигать темную сторону человека?

Максим Матвеев: Конечно, страшно окунаться во внутренний мир таких людей, но опять же безумно интересно разгадывать ребусы - что стоит за агрессией этих персонажей? Ведь всегда и всему есть первопричина - плохая или хорошая, но она есть. В случае со Ставрогиным очевидна патология, как заметила моя знакомая врач-психиатр, он страдал шубообразной шизофренией. Но это, что называется, клинический случай, а обобщая, Федор Михайлович попал в какую-то нашу вековую болячку. Я имею в виду ту слепую агрессию, когда в своем неблагополучии - материальном ли, духовном ли - люди винят кого угодно, только не себя. И это понятно - ведь легче агрессию выместить на ком-то другом, чем покопаться в себе самом, понять что-то про себя: кто ты есть? Об этом, кстати, и "Триггер".

Интересно, что "Триггер" близок к старым американским вестернам, в которых прерии рассекает ковбой-одиночка, нежели к референсным "Доктору Хаусу", "Обмани меня" или "Методу", герои которых хоть и индивидуалисты, но все же вписаны в систему.

Максим Матвеев: По сути, да. В этом исключительность Артема. И, как мне кажется, это желание авторов разглядеть его поближе - и потому что такой герой не совпадает с нашими национальными паттернами, и потому что интересно же наблюдать, как он в одиночку пытается справиться со своей сложной ситуацией, когда ему не верит никто. Даже самые близкие люди. В этом тоже есть фишка проекта, что Артем других способен вылечить, а с собственной жизнью совладать не может.

В основе сюжета сериала "Триггер" - реальная практика известного психолога Сергея Насибяна. Фото: Предоставлено Первым каналом

Меня удивило, что авторы "Триггера" отказались от идеи наделить вашего героя положительным обаянием. Я видела всего две серии, и, признаюсь, симпатии Артем не вызвал.

Максим Матвеев: И прекрасно. Вообще, герой сегодняшнего времени - это ведь не идеальный бог Тор, размахивающий молотом, а человек сомневающийся, человек с недостатками, даже с какими-то отрицательными качествами. Но который хочет быть лучше. И, поверьте, вы еще успеете полюбить Артема в других сериях. Он действительно очень жестко провоцирует, я бы не рискнул сказать людям в лицо то, что говорит он - запросто могут прибить.

...что, собственно, и происходит.

Максим Матвеев: Да. Но главное-то не это. А то, что после провокации Артем обнимает человека, из-под ног которого, казалось бы, только что выбил табуретку. "Ну, все хорошо, все нормально", - говорит он, стремясь вместе с этим человеком пережить его внутреннюю боль. Понимаете, "Триггер" на самом деле не про жестокость, не про экстремальный психологический метод. А про то, что надо быть внимательным по отношению к близким. Про то, что нужно не загонять себя работой и обращать внимание на более ценные вещи. Про то, что это только кажущаяся видимость, что причина наших поступков лежит на поверхности - на самом деле у них глубокие корни. Идея сериала - показать людям, что они многого о себе не знают.