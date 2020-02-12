Новый электрокроссовер Skoda: объявлено имя

Чешский автопроизводитель опубликовал фотографию с шильдиком - названием новой модели. Это будет электрический кроссовер - первый в истории марки.

Skoda окрестила новинку Enyaq. Буква, с которой начинается название, указывает на электрическую силовую установку. Последняя литера, как и в случае всех кроссоверов марки (Kodiaq, Karoq, Kamiq), - на принадлежность к классу SUV. Но маркетологи не зря получают зарплату, поэтому есть более поэтичная версия: оказывается, что Enya - ирландское имя, которое в переводе означает "источник жизни". Если разбираться в этимологии дальше, то есть ещё несколько смыслов, например, "сущность", "дух".

Skoda Enyaq создан на основе модульной архитектуры MEB, на которой будет базироваться большинство электрокаров брендов, входящих в состав Volkswagen Group.

Подробностей о "начинке" автопроизводитель не предоставил. Но можно ожидать, что Enyaq будет несильно отличаться от концепта Skoda Vision iV, представленного в апреле 2019 года. Прототип оснащался единственным электромотором на задней оси, и его мощность составляла 204 л.с. Запас хода - порядка 500 км. Чуть раньше, в марте, чехи привозили в Женеву полноприводную модификацию Vision iV.

Ожидается, что дебют Skoda Enyaq состоится в ближайшее время. Можно предположить, что случится это 3 марта, на женевском мотор-шоу.