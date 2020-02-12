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12.02.2020 15:03
Рубрика: Российский автопром

УАЗ рассказал, как защитил "Патриот" от ржавчины

Текст: Виктория Чернышева

УАЗ постоянно борется с одной из главных бед отечественного внедорожника - подверженности коррозии. На автозаводе уже перешли на американскую технологию и катафорезный грунт нового поколения компании PPG. В результате стойкость металлических поверхностей и деталей автомобиля к ржавчине увеличилась в два раза.

Теперь же автопроизводитель рассказал о том, какую дополнительную защиту получил "Патриот" с автоматической коробкой передач. На внедорожнике теперь по-другому закреплена пластиковая накладка на переднем крыле и увеличен зазор между деталями. Это, как заверили на УАЗе, привело к тому, что участок стал меньше подвержен коррозии.

Фото: www.drom.ru
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Для того, чтобы исключить вредный контакт крыла с брызговиком, завод заменил фторопластовые проставки на заклепки из цветного оцинкованного металла. Также передняя стойка больше не соприкасается с крылом - благодаря тому, что в "Патриоте" отказались от изолирующего материала и начали использовать обновленные выштамповки.

Петли боковых дверей от коррозии теперь защищает воск с улучшенными проникающими свойствами.

И еще одно новшество "Патриота" с АКПП - более точное сопряжение элементов в зонах "фара-крыло" и "капот-фара". Это стало возможным после модернизации оборудования сварочного цеха.

"Мы постоянно работаем над моделью, активно ее модернизируем. Ведь производство - это маленькие шаги, которые на фоне кардинальных обновлений кажутся незаметными. И именно из ежедневных мелочей складывается общее впечатление", - пояснили на УАЗе.

Ранее автозавод объявил о выпуске "антарктической" версии "Патриота" и озвучил, сколько она будет стоить.

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