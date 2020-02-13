ФАС доработала правила предустановки приложений на гаджеты

Об этом, а также о том, для кого требования будут обязательными, каких программ и устройств они коснутся, в какие сроки планируется реализовать реформу, в интервью "Российской газете" рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Анатолий Николаевич, расскажите, зачем понадобилась реформа?

Анатолий Голомолзин: Ее цель - обеспечить равные условия конкуренции для иностранных и отечественных разработчиков программных продуктов.

Последние годы ФАС был рассмотрен ряд дел, в рамках которых были установлены факты препятствия деятельности российских разработчиков ПО со стороны мировых "цифровых гигантов". К примеру, в рамках дела в отношении Google (ФАС возбудила его в феврале 2015 года после заявления компании "Яндекс". Претензии заключались в том, что американская корпорация запрещает производителям некоторых смартфонов предустанавливать на Android приложения сторонних разработчиков - прим. Ред.) было выявлено наличие проблем у разработчиков поисковиков, в деле по Microsoft - у разработчиков антивирусных программ, в деле по Apple - у разработчиков программ детского контроля. Мы пришли к выводу, что потенциал российских программ, которые имеют очень хорошие функциональные характеристики и полностью адаптированы к российской действительности, тем не менее не может быть реализован в полной мере из-за разницы в условиях конкуренции.

Если в одном случае пользователю приходится искать нужное приложение, а во втором оно заранее установлено и его можно активировать в один клик, понятно, что второе имеет конкурентное преимущество.

Возможность предустановки поисковиков "Яндекс" и "Mail.ru", которой мы добились по итогам дела Google, позволила российским компаниям восстановить долю на рынке, которую они постепенно теряли. Она увеличилась с 38 до 52%, потому что на рынке появились равные конкурентные возможности. В этой логике был разработан и принят закон о предустановке российского ПО на электронные устройства.

Мы считаем, что он даст возможность рынку отечественных разработок развиваться. В конечном счете выигрывают все: и разработчики, и производители устройств, разработчики приложений и, конечно, потребители. Они ничего не потеряют и приобретут дополнительные возможности выбора.

ФАС планирует в марте внести в правительство проект постановления, конкретизирующий правила предустановки российских программ. В чем они будут заключаться?

Анатолий Голомолзин: Проект постановления уже готов, в ближайшее время мы вынесем его на общественное обсуждение. До этого была разработана концепция, которую мы обсуждали в максимально широком формате со всеми заинтересованными участниками рынка, чтобы у них было полное понимание, какие цели мы ставим перед собой, каковы способы их достижения и как все это будет работать.

Речь идет о том, что будет утвержден перечень видов электронных устройств - смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart ТV, и программных продуктов, которые должны быть предустановлены на эти устройства.

Кто будет предустанавливать программное обеспечение?

Анатолий Голомолзин: Изготовители электроники, а также иные лица, осуществляющие поставку и продажу сложной электроники по согласованию с изготовителем. Потребители смогут приобретать электронные устройства с предустановленными российскими программами.

О каких типах ПО идет речь?

Анатолий Голомолзин: На этапах разработки первоначальной концепции мы считали, что только четыре типа приложений могут рассматриваться в качестве предустановленных: поисковики, навигаторы, социальные сети (мессенджеры) и антивирусные программы.

Сейчас, по итогам рассмотрения предложений участников рынка, говорится также о платежной системе, о приложении портала госуслуг, аудиовизуальных сервисах, общедоступных каналах ТВ, электронной почте.

Предустанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, коммерчески успешное, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных, отвечающее интересам абонентов.

Четкого перечня с названием конкретных программных продуктов не будет?

Анатолий Голомолзин: Перечень видов устройств и программ, которые на них должны быть представлены, будет определяться правительством.

Перечень конкретных программ, предустановленных на устройства, как предлагается в проекте, будет вести ФАС на основе уведомлений разработчиков электронных устройств, на которые в рамках гражданско-правовых отношений будут установлены отечественные приложения.

Поясните, как это будет работать.

Анатолий Голомолзин: Производители, как это происходит и в настоящее время, будут сами заниматься предустановкой того или иного приложения, но при этом они также будет обязаны обеспечить соответствие приложений установленным законом и актом правительства требованиям.

В частности, речь идет о том, что российским разработчикам программ должны быть предоставлены условия не хуже, чем для аналогичных зарубежных разработок. А потребители будут иметь право самостоятельно выбрать ту из них, которое им нравится больше.

Производители электроники должны будут направлять информацию о выбранных продуктах в Федеральную антимонопольную службу. На основе этих данных мы будем формировать перечень ПО, чтобы было понятно, какое программное обеспечение выбирается для предустановки. Перечень программ будет публиковаться на сайте ФАС. Его смогут видеть все заинтересованные лица, как поставщики, так и разработчики программного обеспечения, пользователи.

В рамках собственного анализа, а также на основании заявлений участников рынка и пользователей мы вместе с другими ведомствами (ФАС, Роспотребнадзор, Россвязьнадзор), каждый в пределах своей компетенции, сможем проводить оценку, соответствует ли выбранное программное обеспечение установленным критериям.

В сформированный таким образом перечень не смогут попасть случайные программные решения. Соответственно, на рынок не сможет выйти электроника с встроенными недостатками, от которой у пользователей могли бы возникать сложности с возвратом товара.

Какие сроки планируется определить в силу требований о предустановке программного обеспечения?

Анатолий Голомолзин: Предлагается сделать обязательной предустановку поисковиков и навигаторов на смартфоны с 1 июля 2020 года. По сути, эти базовые приложения, которые уже сейчас есть у многих пользователей. В этом смысле мы не ломаем сложившуюся систему.

Реформа будет поэтапной. Далее предлагается обеспечить предустановку антивирусов, электронной почты, платежных систем, доступа к порталу госуслуг, социальным сетям для компьютеров с 1 июля 2021 года, аудиовизуальных сервисов, общедоступных ТВ каналов - с 1 июля 2022 года.

Некоторые участники рынка называли сроки не реалистичными и просили их перенести.

Анатолий Голомолзин: Одни настаивали на отсрочке, другие наоборот говорили о том, что нужно вводить требования как можно скорее. Вообще-то говоря, есть закон, в котором обозначена дата 1 июля 2020 года и не позднее этой даты должна быть обеспечена по готовности предустановка российских программ.

Мы полагаем, что нужно стартовать с более отработанных на практике решений, вести анализ как это работает и совершенствовать практику по мере формирования опыта.

У экспертов как раз есть сомнения, что Apple и Google будут выполнять требования о предустановке российского софта. У вас есть обратная связь от этих компаний?

Анатолий Голомолзин: У нас довольно успешный опыт общения с крупными игроками рынка, в том числе с мировыми "цифровыми гигантами". Напомню, что дело против Google закончилось мировым соглашением, а Microsoft нарушение антимонопольного законодательства устранил в добровольном порядке. Это говорит о том, что мы можем достигать взаимопонимания не только в рамках антимонопольного расследования, но и в других форматах. Более того, при ФАС активно работает экспертный совет и рабочая группа при экспертном совете.

В их состав входят все заинтересованные компании, в том числе вами перечисленные. Все они с самого начала, с момента зарождения идеи о предустановке российского ПО участвовали в процессе обсуждения. Так что, у нас нет серьезных опасений относительного того, что нет взаимопонимания или, что кто-то не готов обеспечить выполнение требований законодательства в этой части. Прогноз развития событий вполне благоприятный.

Высказывались прогнозы, что необходимость выполнять требования закона о предустановке может привести к росту цен на электронику. Для этого есть предпосылки?

Анатолий Голомолзин: На наш взгляд, оснований для роста цен нет никаких. Опыт установления Googlе поисковиков "Яндекса" и Mail.ru или антивирусных программ "Лаборатории Касперского" это подтверждает. Для отечественного ПО могут и должны быть обеспечены те же условия, что и для зарубежного, потребители от этого только выигрывают.

Продолжение интервью с замруководителя ФАС Анатолием Голомолзиным читайте в ближайших публикациях на сайте "Российской газеты".