Лукашенко пригласили в Швейцарию

Любителя и знатока ярких хоккейных баталий - Александра Лукашенко - пригласили совершить визит в альпийскую страну в центре Европы, чтобы посетить чемпионат мира по хоккею, который в мае пройдет в Швейцарии, сообщает 13 февраля его пресс-служба.

"Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - предложил на встрече с белорусским лидером глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Александр Лукашенко такой возможности, судя по первой реакции, не исключает. "Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп", которая осуществляет инвестиции в Беларуси) поручим организацию этого визита", - ответил президент.

Как сообщалось уже сообщал "СОЮЗ", 13 февраля во Дворце Независимости он провел встречу с Иньяцио Кассисом и заявил, что Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Одним из поводов визита в Минск главы внешнеполитического ведомства Швейцарии стало открытие посольства этой страны в Минске.