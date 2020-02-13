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Рубрика: В мире

Реализация торговой сделки США с КНР замедлилась из-за коронавируса

Реализация первого этапа торговой сделки США с КНР замедлилась из-за коронавируса COVID-19. Об этом в среду заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. Говорить о переходе ко второму этапу пока рано, добавил министр.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"Президент оставил в силе существенные пошлины на импортируемые из Китая товары, чтобы у Пекина был стимул готовить вторую фазу. Пошлины не будут сокращены, пока мы не достигнем данной цели", - подчеркнул Мнучин.

Напомним, месяц назад после длительных и непростых переговоров президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов, обязывающий Пекин покупать у США товары на определенную сумму, а Вашингтон в ответ не будет вводить повышенные пошлины на телефоны, ноутбуки и другие товары из КНР.

По новой сделке Китай будет покупать гораздо больше продукции в США
В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны Распространение коронавируса COVID 19

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